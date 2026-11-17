Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 08:41

Petrecere mare în USR, la împlinirea a 10 ani de la înființarea partidului. Printre invitații prezenți la eveniment s-a numărat și Ilie Bolojan, fostul premier și actualul președinte al PNL, care a urcat pe scenă și a transmis un mesaj despre apropierea dintre cele două formațiuni politice. Liderul liberal a vorbit despre necesitatea construirii unei opoziții puternice împotriva PSD și AUR, în contextul planurilor pentru formarea unei alianțe de dreapta la viitoarele alegeri, conform Realitatea PLUS.

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