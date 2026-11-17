Petrecere mare în USR, la împlinirea a 10 ani de la înființarea partidului. Printre invitații prezenți la eveniment s-a numărat și Ilie Bolojan, fostul premier și actualul președinte al PNL, care a urcat pe scenă și a transmis un mesaj despre apropierea dintre cele două formațiuni politice. Liderul liberal a vorbit despre necesitatea construirii unei opoziții puternice împotriva PSD și AUR, în contextul planurilor pentru formarea unei alianțe de dreapta la viitoarele alegeri, conform Realitatea PLUS.
Bolojan, discurs la aniversarea USR. Mesaj despre alianța împotriva PSD și AUR
USR a sărbătorit luni, 16 noiembrie, zece ani de la înființarea formațiunii, în cadrul unui eveniment la care au participat membri ai partidului și invitați din lumea politică. Una dintre aparițiile importante a fost cea a lui Ilie Bolojan, care a urcat pe scenă și a vorbit despre relația dintre PNL și USR. Fostul premier a recunoscut că între cele două partide există diferențe, însă a susținut că acestea trebuie să colaboreze pentru a construi o alternativă politică la actuala majoritate parlamentară.
La aniversarea USR ar fi participat și Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Prezența acestuia vine în contextul în care PNL și Forța Dreptei au început demersurile pentru o fuziune, parte a proiectului mai amplu prin care liberalii încearcă să reunească formațiunile de centru-dreapta. Evenimentul a avut loc într-o perioadă în care liderii USR și PNL discută despre o posibilă colaborare electorală, după trecerea ambelor partide în opoziție.
Ilie Bolojan pregătește un pol de dreapta. USR, principalul partener vizat
Ilie Bolojan încearcă să construiască o nouă alianță politică, din care ar urma să facă parte PNL, USR și alte formațiuni de centru-dreapta. Liderul liberal a anunțat anterior că USR va fi principalul partener în discuțiile privind acest proiect, iar obiectivul este crearea unei alternative pentru alegerile locale și parlamentare din 2028. Deocamdată, nu există un acord definitiv între cele două partide și nici o decizie oficială privind participarea pe liste comune.
Discuțiile despre formarea unei alianțe de dreapta între PNL și USR au început înaintea aniversării partidului. Bolojan și-a exprimat intenția de a coagula mai multe forțe politice, susținând că o asemenea construcție este necesară pentru a face opoziție PSD și AUR. În paralel, liberalii au aprobat începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban. Negocierile ar urma să fie finalizate până la începutul lunii decembrie, iar procedurile statutare sunt programate pentru primul trimestru din 2027.
Bolojan, posibil candidat la alegerile prezidențiale. Ce planuri se discută pentru 2030
În culisele negocierilor politice este vehiculat și scenariul unei candidaturi a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale din 2030, cu sprijinul unei eventuale alianțe de dreapta. O asemenea variantă nu a fost însă confirmată printr-o decizie oficială a PNL sau USR. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, liderul liberal ar putea încerca să își consolideze poziția prin reunirea mai multor formațiuni, înaintea viitoarelor confruntări electorale.
Președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat recent dacă partidul său l-ar putea susține pe Ilie Bolojan la prezidențiale, însă a evitat să confirme un asemenea scenariu. Fritz a precizat că este prea devreme pentru discuții despre candidaturi și că prioritatea formațiunii este pregătirea alegerilor din 2028. În aceste condiții, o eventuală candidatură comună la prezidențiale rămâne doar un scenariu politic, în timp ce negocierile pentru apropierea dintre PNL și USR continuă.