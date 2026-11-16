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Politica· 3 min citire

Alin Tișe, susținut de 14 primari liberali pentru șefia PNL. Aceștia cer "alegeri interne de jos în sus" și o conducere legitimă

Alin Tișe/ Facebook

Alin Tișe/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat16 nov. 2026, 15:06
Actualizat16 nov. 2026, 15:31

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, beneficiază de susținere din partea tot mai multor colegi de partid. Trei primari PNL, Mihai Anghel, George Ene și Petre Gheorghe, la care se adaugă alți 11 din județul Giurgiu, au transmis public mesaje prin care își exprimă aprecierea față de viziunea acestuia privind viitorul formațiunii. Cei trei susțin reformarea partidului prin alegeri interne organizate "de jos în sus", consolidarea rolului organizațiilor din teritoriu și alegerea conducerii prin votul membrilor.

Dezbaterea privind viitorul Partidului Național Liberal (PNL) și alegerea unei noi conduceri generează reacții în rândul aleșilor locali. Primarii iberali Mihai Anghel, George Ene și Petre Gheorghe au transmis luni, 16 noiembrie, mesaje publice în care au evidențiat ideile promovate de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Unul dintre principalele puncte comune ale celor trei intervenții este legat de necesitatea organizării alegerilor interne de jos în sus, astfel încât membrii și organizațiile locale să aibă un rol real în stabilirea conducerii partidului.

În acest context, Mihai Anghel consideră că experiența administrațiilor locale trebuie să cântărească mai mult în deciziile politice și se declară de acord cu viziunea prezentată de Alin Tișe.

Am urmărit cu interes viziunea prezentată de Alin Tișe pentru viitorul Partidului Național Liberal. Mă regăsesc în ideea unui partid în care organizațiile locale au un cuvânt real de spus, în care competența și munca sunt respectate, iar deciziile importante se construiesc prin dialog,

a declarat primarul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a subliniat și importanța alegerilor interne organizate începând cu structurile din teritoriu, înainte de desemnarea conducerii naționale.

Îmi doresc ca dezbaterea despre viitorul PNL să pornească de la aceste principii și să fie una în care fiecare organizație și fiecare membru să conteze. Iar acest lucru trebuie să se vadă și în modul în care ne alegem conducerea. PNL are nevoie de alegeri interne de jos în sus: mai întâi în organizațiile din teritoriu și apoi la nivel național. O conducere puternică trebuie să aibă în spate votul, încrederea și susținerea propriilor membri. Pentru că, în cele din urmă, politica trebuie să se regăsească în lucrurile bune pe care reușim să le facem pentru comunitățile noastre,

spune Mihai Anghel.

George Ene: Alin Tișe, o opțiune foarte bună pentru funcția de președinte al PNL

Un mesaj de susținere pentru Alin Tișe a venit șidin partea lui George Ene, care afirmă că este membru al Partidului Național Liberal din 2003 și că a parcurs în interiorul formațiunii atât perioade bune, cât și momente dificile.

Acesta susține că viitoarea conducere a partidului trebuie aleasă printr-un proces democratic, care să înceapă la nivelul organizațiilor comunale și orășenești, să continue cu cele județene și să se încheie prin congresul național.

George Ene consideră că PNL trebuie să găsească o formulă de conducere care să reunească diferitele viziuni existente în partid, inclusiv curentul progresist și cel liberal-conservator.

În opinia sa, viitorul președinte trebuie să încurajeze dialogul și să respecte identitatea liberală a formațiunii.

Mai cred că PNL are nevoie de un președinte care să unească aceste viziuni, nu să adâncească diferențele dintre ele. Un președinte care să respecte identitatea liberală a partidului, să încurajeze dialogul și să construiască o echipă în care fiecare organizație și fiecare membru să conteze. Pentru mine, deviza „Prin noi înșine” înseamnă mai mult decât o expresie istorică. Înseamnă încredere în propriile forțe, solidaritate, devotament, democrație și puterea de a construi împreună,

a transmis liberalul, tot într-un mesaj pe Fa cebook.

Din această perspectivă, consider că Alin Tișe reprezintă o opțiune foarte bună pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Sunt liberal de 23 de ani și cred în continuare că viitorul PNL trebuie construit de jos în sus, prin respect, dialog, democrație și competiție deschisă! Un PNL puternic trebuie să fie, înainte de toate, un PNL democratic.

a precizat George Ene.

Petre Gheorghe critică situația din PNL și invocă problemele administrației locale

O altă intervenție publică îi aparține lui Petre Gheorghe, care a pornit de la o problemă concretă de transport cu care se confruntă locuitorii comunității pe care o reprezintă: condițiile de îmbarcare pentru linia 465, în zona stației CFR Progresul.

Primarul afirmă că a încercat să atragă atenția asupra riscurilor pentru siguranța călătorilor, însă demersurile sale nu au avut rezultatul dorit.

Acesta a făcut legătura între dificultățile întâmpinate în rezolvarea problemei locale și situația actuală din PNL, partid în care spune că a activat mai bine de zece ani.

„Îmi dau seama că PNL, partidul în care am activat peste 10 ani, este într-o disoluție! Partidul PNL, care în trecut era partidul clasei de mijloc și care susținea interesele oamenilor activi, oamenilor care se zbat să realizeze ceva pentru societatea din care fac parte și pentru modernizarea acesteia, acum este un partid fără o strategie și fără o acțiune concretă,

a transmis Petre Gheorghe.

În mesajul său, acesta a făcut referire la intervenția lui Alin Tișe privind organizarea alegerilor interne, apreciind că președintele Consiliului Județean Cluj nu a solicitat să fie numit în fruntea partidului, ci a cerut un proces electoral pornit de la baza formațiunii.

Alin Tișe nu a cerut să fie înscăunat Președinte PNL, ci a cerut alegeri de jos în sus!,

a subliniat primarul.

Petre Gheorghe consideră că experiența administrativă și politică a lui Alin Tișe îi oferă acestuia perspectiva necesară pentru a identifica schimbările de care partidul are nevoie.

11 primari liberali din Giurgiu cer schimbarea conducerii PNL

11 primari liberali din județul Giurgiu, consultați telefonic, și-au exprimat nemulțumirea față de actuala conducere a PNL și au cerut organizarea unor alegeri interne și a unui congres până în primăvara anului 2027. Aproape toți l-au indicat pe Alin Tișe drept o posibilă alternativă la conducerea partidului. Printre primarii consultați se numără Daniel Trăistaru (Bolintin-Vale), Adrian Gâjâilă (Mihăilești), Alexandru Păun (Joița), Gheorghe Manea (Găiseni), Aurelian Simion (Vânătorii Mici), Marin Ghidănac (Roata de Jos), Virginia Drăgan (Mârșa), Cătălin Preda (Ogrezeni), Dumitru Preda (Buturugeni), Constantin Cărăpănceanu (Ghimpați) și Marian Negru (Letca Nouă).

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