Alin Tișe, susținut de 14 primari liberali pentru șefia PNL. Aceștia cer "alegeri interne de jos în sus" și o conducere legitimă

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, beneficiază de susținere din partea tot mai multor colegi de partid. Trei primari PNL, Mihai Anghel, George Ene și Petre Gheorghe, la care se adaugă alți 11 din județul Giurgiu, au transmis public mesaje prin care își exprimă aprecierea față de viziunea acestuia privind viitorul formațiunii. Cei trei susțin reformarea partidului prin alegeri interne organizate "de jos în sus", consolidarea rolului organizațiilor din teritoriu și alegerea conducerii prin votul membrilor.
Dezbaterea privind viitorul Partidului Național Liberal (PNL) și alegerea unei noi conduceri generează reacții în rândul aleșilor locali. Primarii iberali Mihai Anghel, George Ene și Petre Gheorghe au transmis luni, 16 noiembrie, mesaje publice în care au evidențiat ideile promovate de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.
Unul dintre principalele puncte comune ale celor trei intervenții este legat de necesitatea organizării alegerilor interne de jos în sus, astfel încât membrii și organizațiile locale să aibă un rol real în stabilirea conducerii partidului.
În acest context, Mihai Anghel consideră că experiența administrațiilor locale trebuie să cântărească mai mult în deciziile politice și se declară de acord cu viziunea prezentată de Alin Tișe.
Acesta a subliniat și importanța alegerilor interne organizate începând cu structurile din teritoriu, înainte de desemnarea conducerii naționale.
George Ene: Alin Tișe, o opțiune foarte bună pentru funcția de președinte al PNL
Un mesaj de susținere pentru Alin Tișe a venit șidin partea lui George Ene, care afirmă că este membru al Partidului Național Liberal din 2003 și că a parcurs în interiorul formațiunii atât perioade bune, cât și momente dificile.
Acesta susține că viitoarea conducere a partidului trebuie aleasă printr-un proces democratic, care să înceapă la nivelul organizațiilor comunale și orășenești, să continue cu cele județene și să se încheie prin congresul național.
George Ene consideră că PNL trebuie să găsească o formulă de conducere care să reunească diferitele viziuni existente în partid, inclusiv curentul progresist și cel liberal-conservator.
În opinia sa, viitorul președinte trebuie să încurajeze dialogul și să respecte identitatea liberală a formațiunii.
Petre Gheorghe critică situația din PNL și invocă problemele administrației locale
O altă intervenție publică îi aparține lui Petre Gheorghe, care a pornit de la o problemă concretă de transport cu care se confruntă locuitorii comunității pe care o reprezintă: condițiile de îmbarcare pentru linia 465, în zona stației CFR Progresul.
Primarul afirmă că a încercat să atragă atenția asupra riscurilor pentru siguranța călătorilor, însă demersurile sale nu au avut rezultatul dorit.
Acesta a făcut legătura între dificultățile întâmpinate în rezolvarea problemei locale și situația actuală din PNL, partid în care spune că a activat mai bine de zece ani.
În mesajul său, acesta a făcut referire la intervenția lui Alin Tișe privind organizarea alegerilor interne, apreciind că președintele Consiliului Județean Cluj nu a solicitat să fie numit în fruntea partidului, ci a cerut un proces electoral pornit de la baza formațiunii.
Petre Gheorghe consideră că experiența administrativă și politică a lui Alin Tișe îi oferă acestuia perspectiva necesară pentru a identifica schimbările de care partidul are nevoie.
11 primari liberali din Giurgiu cer schimbarea conducerii PNL
11 primari liberali din județul Giurgiu, consultați telefonic, și-au exprimat nemulțumirea față de actuala conducere a PNL și au cerut organizarea unor alegeri interne și a unui congres până în primăvara anului 2027. Aproape toți l-au indicat pe Alin Tișe drept o posibilă alternativă la conducerea partidului. Printre primarii consultați se numără Daniel Trăistaru (Bolintin-Vale), Adrian Gâjâilă (Mihăilești), Alexandru Păun (Joița), Gheorghe Manea (Găiseni), Aurelian Simion (Vânătorii Mici), Marin Ghidănac (Roata de Jos), Virginia Drăgan (Mârșa), Cătălin Preda (Ogrezeni), Dumitru Preda (Buturugeni), Constantin Cărăpănceanu (Ghimpați) și Marian Negru (Letca Nouă).