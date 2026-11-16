Alin Tișe, susținut de 14 primari liberali pentru șefia PNL. Aceștia cer "alegeri interne de jos în sus" și o conducere legitimă

Publicat 16 nov. 2026, 15:06 Actualizat 16 nov. 2026, 15:31

Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, beneficiază de susținere din partea tot mai multor colegi de partid. Trei primari PNL, Mihai Anghel, George Ene și Petre Gheorghe, la care se adaugă alți 11 din județul Giurgiu, au transmis public mesaje prin care își exprimă aprecierea față de viziunea acestuia privind viitorul formațiunii. Cei trei susțin reformarea partidului prin alegeri interne organizate "de jos în sus", consolidarea rolului organizațiilor din teritoriu și alegerea conducerii prin votul membrilor.

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