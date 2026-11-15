Miron Mitrea, după nunta luxoasă a fiicei lui Bolojan: „Când populația o duce prost este foarte urât din partea unui politician să-i dea cu caviarul peste bot”

Publicat 15 nov. 2026, 19:50 Sursă Realitatea PLUS

Miron Mitrea a criticat dur comportamentul politicienilor care organizează evenimente luxoase într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu dificultăți financiare. Fostul politician a comentat controversele apărute după nunta fiicei premierului Ilie Bolojan și a făcut o paralelă cu botezul de lux organizat la Timișoara, la care a participat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

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