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Politica· 2 min citire

Miron Mitrea, după nunta luxoasă a fiicei lui Bolojan: „Când populația o duce prost este foarte urât din partea unui politician să-i dea cu caviarul peste bot”

Miron Mitrea / Sursa foto - Arhivă

Miron Mitrea / Sursa foto - Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 nov. 2026, 19:50
SursăRealitatea PLUS

Miron Mitrea a criticat dur comportamentul politicienilor care organizează evenimente luxoase într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu dificultăți financiare. Fostul politician a comentat controversele apărute după nunta fiicei premierului Ilie Bolojan și a făcut o paralelă cu botezul de lux organizat la Timișoara, la care a participat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Invitat să își exprime punctul de vedere, Mitrea a precizat că evită, în general, să discute despre viața privată a familiilor politicienilor. A subliniat însă că persoanele aflate în funcții publice trebuie să fie conștiente că gesturile lor pot influența imaginea pe care o transmit în fața societății.

Miron Mitrea: „Nu poți să spui că trebuie să suferim cu toții, iar după aceea să te duci să mănânci caviar în public”

Fostul politician consideră că organizarea unor petreceri extravagante într-un moment economic dificil transmite un mesaj nepotrivit către populație. În opinia sa, atât nunta fiicei lui Ilie Bolojan, cât și evenimentul organizat la Timișoara ar trebui privite prin aceeași perspectivă, fără ca partidele să aplice standarde diferite în funcție de cine este implicat.

Tu vrei să comentez eu asta? Știi că nu-mi place. Nu-mi place, în general, să mă ocup de viața privată a nimănui.

Când spun că este un eveniment privat, asta nu înseamnă că nu țin seama de faptul că orice om public, orice persoană publică, prin tot ceea ce face, este expusă atenției publice, chiar și atunci când este vorba despre un eveniment privat.

Nu-mi place să vorbesc despre familiile politicienilor. Am trecut prea mult prin acest tip de atacuri din partea unor colegi politicieni cu spinări extrem de elastice, care cred că pot câștiga ceva atacându-ți soția sau copiii. Și copiii mei au fost atacați, dar soția mea nu...de o femeie pe care o cheamă Monica Macovei, dacă ai auzit de ea.

Da, uite, eu nici măcar nu spun ce cred despre ea. De aceea încerc să vorbesc cât mai puțin despre evenimentul în sine.

Pot să spun, în general, însă, două lucruri.

În primul rând, nu sunt doar două tabere, așa cum pare: tabăra PSD, care merge și-și pune „poalele în cap” la Timișoara, și tabăra PNL, care face același lucru la Oradea. Există și o tabără de mijloc, din care cred că fac parte și eu, care și-ar dori să nu mai vadă astfel de „poalele în cap”.

Pentru că nu este adevărat că, în calitate de politician, ceea ce faci în viața privată este public. Orice gest public îți influențează atât poziția, cât și mesajul politic.

Nu poți să spui că trebuie să suferim cu toții, iar după aceea să te duci și să mănânci caviar în public. Poți să faci lucrul acesta, desigur, și s-a întâmplat, dar este o mizerie.

Nu poți să-l critici pe Bolojan pentru nunta pe care a făcut-o, după ce tu ai participat la un botez de șase stele la Timișoara. Și invers.

Trebuie să sufere familia pentru că domnul Bolojan este politician?

Da, răspunsul este da. O persoană publică, fie că este actor, fie că este politician, este permanent în atenția publicului și devine un model, pozitiv sau negativ. Pentru că și familia unei persoane publice spune foarte multe despre aceasta.

Bineînțeles, când te uiți la familia unui politician sau a unui actor, ajungi să îl respecți mai mult sau mai puțin și în funcție de imaginea pe care o transmite familia sa.

Orice politician sau persoană publică inteligentă – iar în cazul acesta nu vorbim despre persoane publice foarte inteligente, în niciuna dintre situații, chiar dacă acum îmi fac o grămadă de dușmani – ar trebui să înțeleagă că nu este inteligent ca, într-un moment de criză economică, să organizezi asemenea nunți și botezuri.

a declarat Miron Mitrea.

Fostul politician a povestit, exclusiv la Realitatea PLUS, cum și-a organizat propria nuntă când era ministru

Pentru a-și susține punctul de vedere, Miron Mitrea a oferit exemplul propriei căsătorii, care a avut loc în 2001, în perioada în care ocupa funcția de ministru, iar soția sa era deputat.

Acesta a explicat că a ales să organizeze un eveniment restrâns, la care au participat doar 51 de invitați, tocmai pentru a evita o manifestare considerată exagerată în raport cu statutul său public.

Eu m-am căsătorit în 2001, când eram ministru. Soția mea era deputată. Am avut 51 de invitați. Am făcut acest lucru în mod deliberat, nu pentru că nu aș fi avut rude sau prieteni pe care să-i invit, ci pentru că știam că sunt o persoană publică și că orice manifestare exagerată ar fi arătat prost în ochii populației.

Nu vorbim despre electoratul meu sau despre electoratul altcuiva, ci despre populație în general.

Când populația o duce prost sau nu o duce foarte bine, ca să fiu elegant, este foarte urât din partea unui politician să-i dea cu caviarul peste bot, indiferent că este vorba despre un botez sau despre o nuntă.

Este foarte urât și neproductiv. Iar după aceea ne plângem noi, politicienii – eu nu mai sunt politician, dar pot vorbi în numele lor – că populația nu ne respectă, nu ne iubește și că suntem foarte jos în preferințele oamenilor.

Păi, voi, fraților, cuvântul pe care l-aș folosi pentru ceea ce ați făcut în ultimele trei-patru săptămâni nu pot să-l spun, pentru că ar ofensa-o pe doamna aceasta și nu vreau să închidă emisiunea. Atât de dur este cuvântul pe care l-aș folosi pentru a descrie cât de inteligenți ați fost și ce ați făcut în situația aceasta.

Și câtă lipsă de judecată ați demonstrat! Nu mai vorbesc despre dubla măsură: dacă au făcut ceilalți botez, este o tragedie, pentru că sunt bogați ăia de la PSD. Dacă am făcut-o noi, este în regulă.

Am mai discutat despre chestia aceasta și în cazul progresiștilor. Știți că acum există progresiști și peneliști care aplică principiul: hoțul nostru este bun, hoțul tău este rău.

Țineți minte că am avut o emisiune cu unul dintre foștii președinți ai USR, care spunea că toți cei din tabăra lor care au furat sau au dosare sunt mari practicieni, în timp ce ceilalți sunt toți penali.

Deci am mai văzut acest comportament.

Nu vreau să vorbesc despre ipocrizie și nici despre doamna aceea care se întreba cum de nu le este rușine să facă așa ceva. Cred că rușinea este un lucru care a dispărut.

Doamna Dogioiu...

Dar eu aș vrea să nu comentez și nici n-am să comentez rochiile sau alte asemenea detalii. Am să fac doar acest comentariu și vreau să închei: este o rușine pentru voi, ca politicieni, să vă dați în stambă în halul acesta într-un moment în care țara o duce prost. Este o rușine!

Părerea mea este că ar trebui să plecați acasă toți cei care vă comportați așa.

Nu sunt primii. Am mai văzut și nunta unui șef de partid care făcea solicitări de donații prin e-mail, pe internet și pe rețelele sociale, iar apoi îl critica pe președintele Nicușor Dan pentru că avea caviar.

Era cu brânză de burduf. Măcar era ceva autentic românesc.

A fost un alt tip de exagerare.

Păi da, după aceea îl certa pe președintele Nicușor Dan pentru donații. Dar nici până astăzi nu a explicat ce a făcut cu acele donații, cum le-a primit înapoi de la AEP și cât impozit a plătit statului pentru ele.

Nu știu asta nici astăzi.

Dacă eu întârzii 30 sau 60 de zile cu plata unei obligații, dacă eu am o problemă sau tu ai o problemă, ANAF ne blochează contul și pentru 40 de lei. Sunt 40 de lei pentru care i-a blocat contul soției mele, nu mie, acum doi-trei ani.

Dar pentru 16%, adică pentru două-trei milioane, nu s-a blocat niciun cont? Nu știm nimic?

a completat Miron Mitrea.

Dogioiu, reacție controversată după nunta de la Oradea

În aceeași dezbatere, a fost comentată și reacția purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, care a respins speculațiile apărute în spațiul public despre presupusa opulență a nunții fiicei lui Ilie Bolojan.

Aceasta a ironizat amploarea controverselor și a susținut că evenimentul nu ar fi avut caracteristicile extravagante prezentate în unele relatări.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire. Sincer, nu știu ce își imaginau cei care sperau la o revanșă după festivalul șinșilei. Nimic opulent, nimic scandalos și, dacă nu există, trebuie inventat».

Nu noi am inventat meniul. Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari, 2.800 de euro, 4.000 de euro, în disperarea momentului.

Nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii privind rochia purtată de soția domnului Bolojan.

a afirmat Ioana Dogioiu.
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