Miron Mitrea, după nunta luxoasă a fiicei lui Bolojan: „Când populația o duce prost este foarte urât din partea unui politician să-i dea cu caviarul peste bot”

„Eu m-am căsătorit în 2001, când eram ministru. Soția mea era deputată. Am avut 51 de invitați. Am făcut acest lucru în mod deliberat, nu pentru că nu aș fi avut rude sau prieteni pe care să-i invit, ci pentru că știam că sunt o persoană publică și că orice manifestare exagerată ar fi arătat prost în ochii populației.
Nu vorbim despre electoratul meu sau despre electoratul altcuiva, ci despre populație în general.
Când populația o duce prost sau nu o duce foarte bine, ca să fiu elegant, este foarte urât din partea unui politician să-i dea cu caviarul peste bot, indiferent că este vorba despre un botez sau despre o nuntă.
Este foarte urât și neproductiv. Iar după aceea ne plângem noi, politicienii – eu nu mai sunt politician, dar pot vorbi în numele lor – că populația nu ne respectă, nu ne iubește și că suntem foarte jos în preferințele oamenilor.
Păi, voi, fraților, cuvântul pe care l-aș folosi pentru ceea ce ați făcut în ultimele trei-patru săptămâni nu pot să-l spun, pentru că ar ofensa-o pe doamna aceasta și nu vreau să închidă emisiunea. Atât de dur este cuvântul pe care l-aș folosi pentru a descrie cât de inteligenți ați fost și ce ați făcut în situația aceasta.
Și câtă lipsă de judecată ați demonstrat! Nu mai vorbesc despre dubla măsură: dacă au făcut ceilalți botez, este o tragedie, pentru că sunt bogați ăia de la PSD. Dacă am făcut-o noi, este în regulă.
Am mai discutat despre chestia aceasta și în cazul progresiștilor. Știți că acum există progresiști și peneliști care aplică principiul: hoțul nostru este bun, hoțul tău este rău.
Țineți minte că am avut o emisiune cu unul dintre foștii președinți ai USR, care spunea că toți cei din tabăra lor care au furat sau au dosare sunt mari practicieni, în timp ce ceilalți sunt toți penali.
Deci am mai văzut acest comportament.
Nu vreau să vorbesc despre ipocrizie și nici despre doamna aceea care se întreba cum de nu le este rușine să facă așa ceva. Cred că rușinea este un lucru care a dispărut.
Doamna Dogioiu...
Dar eu aș vrea să nu comentez și nici n-am să comentez rochiile sau alte asemenea detalii. Am să fac doar acest comentariu și vreau să închei: este o rușine pentru voi, ca politicieni, să vă dați în stambă în halul acesta într-un moment în care țara o duce prost. Este o rușine!
Părerea mea este că ar trebui să plecați acasă toți cei care vă comportați așa.
Nu sunt primii. Am mai văzut și nunta unui șef de partid care făcea solicitări de donații prin e-mail, pe internet și pe rețelele sociale, iar apoi îl critica pe președintele Nicușor Dan pentru că avea caviar.
Era cu brânză de burduf. Măcar era ceva autentic românesc.
A fost un alt tip de exagerare.
Păi da, după aceea îl certa pe președintele Nicușor Dan pentru donații. Dar nici până astăzi nu a explicat ce a făcut cu acele donații, cum le-a primit înapoi de la AEP și cât impozit a plătit statului pentru ele.
Nu știu asta nici astăzi.
Dacă eu întârzii 30 sau 60 de zile cu plata unei obligații, dacă eu am o problemă sau tu ai o problemă, ANAF ne blochează contul și pentru 40 de lei. Sunt 40 de lei pentru care i-a blocat contul soției mele, nu mie, acum doi-trei ani.
Dar pentru 16%, adică pentru două-trei milioane, nu s-a blocat niciun cont? Nu știm nimic?”