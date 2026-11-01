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Politica· 2 min citire
Miron Mitrea, atac dur după ieșirile lui Dominic Fritz: „Un partid care instigă la dezordine socială ca să ajungă la putere nu înțelege rolul lui”
Miron Mitrea, atac dur la adresa USR după ieșirile lui Dominic Fritz
Publicat1 nov. 2026, 19:32
Actualizat1 nov. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS
Analistul politic Miron Mitrea a criticat dur poziția liderului USR, Dominic Fritz, și a acuzat partidul că nu înțelege rolul pe care trebuie să îl aibă în opoziție. Mitrea a făcut referire și la activitatea fostului ministru al Mediului, lansând totodată acuzații privind originile și scopurile formațiunii politice.
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