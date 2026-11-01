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Politica· 2 min citire

Miron Mitrea, atac dur după ieșirile lui Dominic Fritz: „Un partid care instigă la dezordine socială ca să ajungă la putere nu înțelege rolul lui”

Miron Mitrea, atac dur la adresa USR după ieșirile lui Dominic Fritz

Miron Mitrea, atac dur la adresa USR după ieșirile lui Dominic Fritz

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 19:32
Actualizat1 nov. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a criticat dur poziția liderului USR, Dominic Fritz, și a acuzat partidul că nu înțelege rolul pe care trebuie să îl aibă în opoziție. Mitrea a făcut referire și la activitatea fostului ministru al Mediului, lansând totodată acuzații privind originile și scopurile formațiunii politice.

Într-o nouă ediție a emisiunii ”Culisele Puterii” la Realitatea PLUS, analistul politic Miron Mitrea a criticat declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, pe care îl acuză că încurajează o mișcare de protest violentă împotriva actualei puteri. În opinia sa, poziția formațiunii este cu atât mai greu de justificat cu cât USR a făcut parte din guvernare până în urmă cu doar câteva zile.

Liderul partidului USR, care a fost la guvernare până acum cinci zile sau șase zile, și care era ținut împreună cu Bolojan de guvernare, indiferent de ce s-a întâmplat în restul țării, acum invită românii la o mișcare de protest violentă împotriva actualei puteri. Putere care, până la urmă, dacă ne uităm, este condusă de omul care l-au susținut ei. Dar ăsta este un tip de a face politică în acest moment în care n-are rost să ne prindem

a spus Miron Mitrea la Realitatea PLUS

Miron Mitrea, critici la adresa fostului ministru al Mediului, Diana Buzoianu

Analistul a readus în discuție și activitatea fostului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, despre care a spus că nu ar fi înțeles nici după o perioadă îndelungată la conducerea ministerului care sunt responsabilitățile funcției. Mitrea a susținut că atitudinea acesteia nu ar fi fost neapărat rezultatul relei-voințe, ci al lipsei de înțelegere a atribuțiilor.

Eu am spus în mod repetat în emisiunea asta, mă duc la o singură doamnă, la doamna aceea care era ministru la mediu, doamna Buzoianu. Că deși a fost ministru nu știu aproape doi ani, un an și jumătate, ea n-a înțeles nici măcar care este fișa postului, cu ce trebuie să se ocupe un ministru. Și n-a fost o răuvoitoare. Nu numai la ea se întâmpla asta, dar la ea era evident acest lucru. Ori toate ieșirile ei, tot ceea ce făcea, toate mișcările, arătau că nu înțelege. Nu arătau neapărat rea-voință, dar nu înțelege. Poziția pe care a avut-o Fritz astăzi este dovadă că partidul în general nu înțelege care-i treaba lui, care rolul lui. Un partid politic care instigă la dezordine socială ca să ajungă la putere este un partid politic care nu înțelege rolul lui

a declarat Miron Mitrea

Ce rol ar trebui să aibă USR în opoziție, în viziunea lui Miron Mitrea

Miron Mitrea a explicat cum ar trebui să acționeze un partid politic aflat în opoziție și a susținut că acesta trebuie să își prezinte punctele de vedere în Parlament și să încerce să corecteze deciziile guvernului. Analistul a subliniat că actualul Executiv se află la început de mandat și că nu există încă suficiente elemente pentru a evalua ce măsuri va lua.

Un partid politic are rolul de a organiza oameni pe ideologii, cel puțin teoretic, și interese, pentru că trebuie să spunem că există și interese acolo, ca să conducă țara într-o direcție sau alta. Păi acum ești în opoziție, domnule Fritz. În opoziție te duci frumos în parlament, dacă ai serviciu, tu n-ai. Te duci frumos în parlament și îți spui punctele de vedere și lupți în opoziție ca să corectezi ceea ce face un guvern care e, nu știm ce va face, până la urmă, că are doar o săptămână

a dmai spus Miron Mitrea

Acuzații privind originile și scopurile USR

În intervenția sa, Mitrea a lansat și acuzații referitoare la formarea USR, susținând că partidul ar fi fost construit de persoane din umbră și invocând presupuse legături cu serviciile de informații. Analistul a făcut referire la generalul Florian Coldea, precum și la cercuri politice și influențe.

Fritz ne arată că întreaga această construcție care este USR nu înțelege care este rolul său. Este cum știam: o construcție făcută de niște oameni din umbră conduși în perioada respectivă de generalul Florian Coldea, cel puțin așa se vorbea, deși ar fi ilegal să vorbesc despre ofițeri acoperiți. Bun. Deci, conform zvonurilor, acest partid, care a fost format de o aripă din cadrul serviciilor din România, care probabil că mai are încă legături serioase, o aripă care a fost foarte legată de globaliștii americani, Soros și tot ce există zona respectivă, globaliști europeni, nu are alt scop decât a pune mâna pe putere cât pot de repede, cât pot de solid, și a se îndestula din putere

a spus Miron Mitrea

Mitrea, despre moțiunea de cenzură și pierderea guvernării

Analistul a criticat și reacțiile USR și ale lui Ilie Bolojan după pierderea guvernării, susținând că moțiunea de cenzură este un instrument democratic și constituțional. În opinia sa, responsabilitatea pentru situația politică actuală nu poate fi atribuită exclusiv celor care au inițiat demersul parlamentar.

Pentru că nu există altă explicație de ce niște oameni care au pierdut guvernarea acum opt luni, prin moțiune de cenzură, moțiune de cenzură care este un act extrem de democratic și constituțional, pe care și ei și Bolojan au încercat să spună că e o tragedie, că a aruncat țara în haos. Nu, s-a aruncat-o în haos. Au aruncat-o cu toții. În momentul în care a spus guvernul Bolojan ați pregătit aruncarea țării în haos. A spus USR-ul și PSD-ul la aceeași masă. Atunci ați aruncat țara în haos. Era evident că aici se ajunge și noi am vorbit de asta. Deci ei nu au niciun alt scop în existența lor în scena politică decât ajungerea la butoane. Pe mine asta mă deranjează

a mai spus Miron Mitrea
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