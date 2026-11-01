Miron Mitrea, atac dur după ieșirile lui Dominic Fritz: „Un partid care instigă la dezordine socială ca să ajungă la putere nu înțelege rolul lui”

Publicat 1 nov. 2026, 19:32 Actualizat 1 nov. 2026, 19:33 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a criticat dur poziția liderului USR, Dominic Fritz, și a acuzat partidul că nu înțelege rolul pe care trebuie să îl aibă în opoziție. Mitrea a făcut referire și la activitatea fostului ministru al Mediului, lansând totodată acuzații privind originile și scopurile formațiunii politice.

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