Elena Udrea, dezvăluiri din relația cu Laura Codruța Kovesi. „O femeie își dă seama când altă femeie îi pune gând rău”

Publicat 31 oct. 2026, 20:01 Actualizat 31 oct. 2026, 20:14 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a comentat plecarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Parchetului European și a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu fosta șefă DNA, despre dosarul Gala Bute și despre influența pe care aceasta ar fi exercitat-o în sistemul de justiție.

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