Elena Udrea, dezvăluiri din relația cu Laura Codruța Kovesi. „O femeie își dă seama când altă femeie îi pune gând rău”

„Clar a fost, doamna Kovesi a fost mereu o poveste de putere, cel puțin în conflictul cu mine și cu Alina Bica. De asta am spus că e greu femeile să fie lideri. Ele pot fi șefe, pot fi bune coordonatoare de echipe, dar să fie lideri este greu, pentru că femeile sunt, marea majoritate, acum nu spun că toate, să nu mă trezesc cu vreo mișcare din asta feministă că mă contrazice, deci marea majoritate pun foarte multă pasiune în relațiile cu celălalt pe femei.
Am spus că o femeie pentru pereche de pantofi e în stare să arunce în aer o țară. Sunt multe dintre ele invidioase, sunt frustrate, invidioase și din cauza aceasta este foarte greu să facă echipă cu alte femei.
Ca dovadă că din toate dosarele, am citit zilele trecute chiar Victor Ponta a spus, din toate dosarele pe care doamna Kovesi le-a făcut, a urmărit două, două au și rămas în picioare. A urmărit două cu obstinență, pe al meu și al Alinei Bica. Deci consider că pe lângă alte motive care m-au adus în conflict cu statul subteran, cu statul paralel, cu ce construise domnul Coldea, cu doamna Kovesi și cu alții din justiție și din alte instituții, pe lângă alte lucruri care m-au adus în conflict cu ei, cred că a contat foarte mult în felul în care doamna Kovesi m-a vânat efectiv, a contat foarte mult raportarea ei la mine ca femeie.
Faptul, și vă spun un lucru pe care l-am simțit când am citit, spre exemplu, rechizitoriul în Gala Bute, spunea acolo Elena Udrea, ce a primit ea la schimb pentru faptul că a organizat Gala Bute. Și aici am avut un abuz în serviciu, lumea nu știe ce e Gala Bute, este acuzată de abuz în serviciu pentru care am fost condamnată șase ani, că l-am adus pe Bute în România, și a spus că am primit la schimb aplauze. Când cineva, când un procuror scrie asta într-un rechizitoriu, este clar viziunea lui despre putere, despre politic, adică faptul că ea aș fi primit aplauze era o problemă. Era o competiție, probabil cine este mai aplaudată și cine este mai importantă la momentul acela în România.
Adică puterea pe care o avea ea cu Florian Coldea o aveau în 2014 depășea puterea președintelui, care își termina al doilea mandat și vedeți foarte bine, s-a văzut și în cazul lui Iohannis, când ești la final cel de al doilea mandat nu prea mai contează ce faci.
Amândoi erau procuror, nu era șefa DIICOT, nu era șefa DNA. Deci mare parte din conflictul acesta pe care doamna Kovesi l-a avut cu mine și care pentru mine a sfârșit grav, cred că a pornit de la raportarea dânsei ca femeie la mine. separat, încă o dată spun, de războiul meu cu capii sistemului, cu domnul Coldea, în principal cu domnul Coldea și cu cei care controlau justiția la momentul acela. A contat foarte mult și a fost de lungă durată, adică a durat până când eu chiar am ajuns în pușcărie. Adică m-a început în 2014 și s-a terminat în 2025, când am ieșit.”