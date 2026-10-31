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Elena Udrea, dezvăluiri din relația cu Laura Codruța Kovesi. „O femeie își dă seama când altă femeie îi pune gând rău”

Elena Udrea, dezvăluiri din relația cu Laura Codruța Kovesi

Elena Udrea, dezvăluiri din relația cu Laura Codruța Kovesi

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 oct. 2026, 20:01
Actualizat31 oct. 2026, 20:14
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea a comentat plecarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Parchetului European și a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu fosta șefă DNA, despre dosarul Gala Bute și despre influența pe care aceasta ar fi exercitat-o în sistemul de justiție.

În cadrul unei noi ediții a emisiunii „Arhitectura puterii”, de la Realitatea PLUS, Elena Udrea a făcut o serie de declarații despre Laura Codruța Kovesi, în contextul încheierii mandatului acesteia la conducerea Parchetului European. Fosta ministră a vorbit despre posibilele planuri de viitor ale fostei șefe DNA și a rememorat conflictul dintre ele, pe care îl pune atât pe seama unor dispute legate de putere, cât și a rivalității personale.

Ce planuri ar avea Laura Codruța Kovesi după plecarea de la Parchetul European

Elena Udrea a comentat ce ar putea face Laura Codruța Kovesi după încheierea mandatului și a avansat mai multe variante privind o eventuală revenire a acesteia în politica sau administrația din România.

Păi ceva trebuie să facă, nu? Nu o văd pensionându-se la 53 de ani. Mă aștept să-și caute ceva de făcut, adică ce a căutat clar prin România. Mă gândesc că și-ar fi dorit să ocupe o funcție, dacă era domnul Bolojan, poate ar da și șanse să meargă pe undeva.

În actualul context politic nu cred că își va găsi aici vreun post, însă are răbdare să aștepte. Așa s-a întâmplat și când a dat-o afară Klaus Iohannis. A așteptat până când a numit o procuror european, cu lobby-ul necesar atunci făcut în favoarea ei.

Deci mă aștept ca fie să încerce să ocupe o funcție mai departe la Bruxelles sau la nivel european, fie să încerce în România. Clar există un plan politic în care joacă Bolojan, în care este implicat Bolojan, care este cu siguranță amestecată și Codruța Kovesi și deci fie să aștepte ca aici să se întâmple o schimbare și să facă ceva, să candideze la președinția României, dacă urmează, dacă vor fi alegeri anticipate, sau să ocupe o funcție în conducerea serviciilor secrete.

Mă gândesc că ceva la nivelul acesta și-ar dori, poate și un ministru al Justiției, dacă ar fi guvernul partidului domnului Bolojan pe care ea îl susține. Deci fie încearcă ceva la nivelul Uniunii Europene în continuare, fie va pregăti ceva în România

a declarat Elena Udrea la Realitatea PLUS

Elena Udrea vorbește despre relațiile fostei șefe DNA cu Sebastian Ghiță și Victor Ponta

Fosta ministră a susținut că Sebastian Ghiță și Victor Ponta s-ar număra printre persoanele care ar putea vorbi cel mai bine despre Laura Codruța Kovesi, având în vedere relațiile pe care aceasta le-ar fi avut cu ei în perioada în care ocupa funcții de conducere în sistemul judiciar.

Cred că dintre cei de care doamna Koveși a fost apropiată în vremea în care era aici ba procuror general, ba procuror șef DNA, când era în România, cel mai în măsură să vorbească despre ea Sebastian Ghiță. Cu el era prietenă, cu el mergea la tăieri de porci, la petreceri, schimbau bufnițe, ce mai făceau ei. Apoi iarăși Victor Ponta. Deși a fost numită de Traian Băsescu și a fost considerată și chiar asumată de Traian Băsescu ca fiind dintre tinerii pe care ea i-a promovat în funcții publice, nu am avut o relație apropiată cu doamna Kovesi, chiar dacă ne întâlneam și la evenimente private.

N-am avut o relație amicală pentru că eu n-am fost prietenă nici cu doamna Kovesi, nici cu șefii serviciilor, chiar dacă ne întâlneam, relația era instituțională. Însă sunt suficient de intuitivă, ca să zic așa, cât să-mi dau seama la momentul acela.

Cu Sebastian Ghiță s-au împrietenit. Era acolo o gașcă. Voiam să spun doar că am avut suficientă intuiție și am analizat suficient de corect lucrurile încât să-mi dau seama că mă va aresta. Când Traian Băsescu și Partidul Democrat Liberal nu vor mai fi la guvernare. Semnalele erau, semnalele erau peste tot, adică vorbea într-un fel despre mine oamenii, veneau și spuneau lucrul acesta: Vezi că Kovesi te pândește, nu o să scapi. Și la un moment dat, am trecut de masa la care era și doamna Kovesi și domnul Coldea și ceilalți, și când m-am întors, m-am întors să mă uit în spate, nu știu de ce, privirea doamnei Kovesi după mine era elocventă, o femeie își dă seama când altă femeie îi pune gând rău.

a mai spus el

„Doamna Kovesi a fost mereu o poveste de putere”

Elena Udrea a susținut că între ea și Laura Codruța Kovesi ar fi existat un conflict personal, pe care l-a asociat inclusiv cu rivalitatea dintre femei. Fosta ministră a făcut referire și la dosarele sale și ale Alinei Bica.

Clar a fost, doamna Kovesi a fost mereu o poveste de putere, cel puțin în conflictul cu mine și cu Alina Bica. De asta am spus că e greu femeile să fie lideri. Ele pot fi șefe, pot fi bune coordonatoare de echipe, dar să fie lideri este greu, pentru că femeile sunt, marea majoritate, acum nu spun că toate, să nu mă trezesc cu vreo mișcare din asta feministă că mă contrazice, deci marea majoritate pun foarte multă pasiune în relațiile cu celălalt pe femei.

Am spus că o femeie pentru pereche de pantofi e în stare să arunce în aer o țară. Sunt multe dintre ele invidioase, sunt frustrate, invidioase și din cauza aceasta este foarte greu să facă echipă cu alte femei.

Ca dovadă că din toate dosarele, am citit zilele trecute chiar Victor Ponta a spus, din toate dosarele pe care doamna Kovesi le-a făcut, a urmărit două, două au și rămas în picioare. A urmărit două cu obstinență, pe al meu și al Alinei Bica. Deci consider că pe lângă alte motive care m-au adus în conflict cu statul subteran, cu statul paralel, cu ce construise domnul Coldea, cu doamna Kovesi și cu alții din justiție și din alte instituții, pe lângă alte lucruri care m-au adus în conflict cu ei, cred că a contat foarte mult în felul în care doamna Kovesi m-a vânat efectiv, a contat foarte mult raportarea ei la mine ca femeie.

Faptul, și vă spun un lucru pe care l-am simțit când am citit, spre exemplu, rechizitoriul în Gala Bute, spunea acolo Elena Udrea, ce a primit ea la schimb pentru faptul că a organizat Gala Bute. Și aici am avut un abuz în serviciu, lumea nu știe ce e Gala Bute, este acuzată de abuz în serviciu pentru care am fost condamnată șase ani, că l-am adus pe Bute în România, și a spus că am primit la schimb aplauze. Când cineva, când un procuror scrie asta într-un rechizitoriu, este clar viziunea lui despre putere, despre politic, adică faptul că ea aș fi primit aplauze era o problemă. Era o competiție, probabil cine este mai aplaudată și cine este mai importantă la momentul acela în România.

Adică puterea pe care o avea ea cu Florian Coldea o aveau în 2014 depășea puterea președintelui, care își termina al doilea mandat și vedeți foarte bine, s-a văzut și în cazul lui Iohannis, când ești la final cel de al doilea mandat nu prea mai contează ce faci.

Amândoi erau procuror, nu era șefa DIICOT, nu era șefa DNA. Deci mare parte din conflictul acesta pe care doamna Kovesi l-a avut cu mine și care pentru mine a sfârșit grav, cred că a pornit de la raportarea dânsei ca femeie la mine. separat, încă o dată spun, de războiul meu cu capii sistemului, cu domnul Coldea, în principal cu domnul Coldea și cu cei care controlau justiția la momentul acela. A contat foarte mult și a fost de lungă durată, adică a durat până când eu chiar am ajuns în pușcărie. Adică m-a început în 2014 și s-a terminat în 2025, când am ieșit.

a declarat Elena Udrea

Elena Udrea, despre declarațiile făcute de Kovesi la încheierea mandatului

Fosta ministră a criticat și mesajele transmise de Laura Codruța Kovesi la finalul mandatului de procuror-șef european, susținând că aceasta ar fi încercat să justifice rezultatele activității sale prin invocarea unor piedici politice.

Uitați-vă, a plecat de la Parchetul European și spune: nu am fost lăsată, cei care au funcții nu te lasă să-ți faci datoria, dar corupția este o temă doar politică, de discurs politic. Când ajunge la ei, dintr-o dată se opun luptei anticorupție. Păi de ce n-a spus asta până acum? De ce a așteptat să termine mandatul de procuror european și abia să spună ”Eu aș vrea să o anchetez pe Ursula von der Leyen, dar uitați că nu pot, că sunt presiune asupra mea”. Deci, ca și în România, a profitat de cei care au numit-o într-o funcție și la plecare a considerat că trebuie să iasă cumva să-și justifice nerealizările mandatului, prin faptul că dând acest mesaj că dânsa, în continuare, este o luptătoare pentru justiție și împotriva corupției, în timp ce politicienii nu sunt. Deci a făcut același truc pe care l-a făcut și românii.

a mai spus Elena Udrea
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