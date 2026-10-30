PSD acuză USR că și-a pus oamenii în 38 de funcții la stat. Indemnizații de 276.000 de lei lunar

Partidul Social Democrat lansează acuzații dure la adresa USR, susținând că formațiunea și-a numit oamenii în funcții bine plătite din conducerea companiilor de stat. Potrivit PSD, 32 de persoane ar ocupa 38 de poziții în consiliile de administrație ale societăților aflate în subordinea Ministerului Economiei, cu venituri cumulate de aproximativ 276.000 de lei pe lună. Printre cei vizați se numără foști parlamentari, membri de partid și persoane care au avut condamnări penale.
Social-democrații acuză USR că a renunțat rapid la principiile de integritate promovate în perioada în care se afla în opoziție. Într-un mesaj publicat miercuri, 28 octombrie, PSD a prezentat mai multe nume și sumele pe care persoanele respective le-ar încasa lunar din funcțiile ocupate în companiile de stat. Formațiunea susține că unele dintre aceste societăți au ajuns să aibă aproape toate locurile din consiliile de administrație ocupate de persoane promovate de USR.
PSD acuză USR că și-a împărțit funcțiile bine plătite din companiile de stat
Social-democrații susțin că reprezentanții USR au ajuns să aplice aceleași practici pe care le criticau atunci când se aflau în opoziție. Potrivit PSD, numirile făcute în companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei ar aduce unor foști parlamentari și membri de partid venituri de mii de euro în fiecare lună.
PSD afirmă că cele 38 de funcții ocupate de 32 de persoane ar genera venituri lunare de aproximativ 276.000 de lei. Social-democrații au prezentat și exemple concrete, acuzând USR că a promovat persoane apropiate partidului în conducerea unor companii importante, inclusiv din industria de apărare.
Cine sunt oamenii despre care PSD spune că încasează mii de euro lunar
Unul dintre numele menționate este Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR, despre care social-democrații susțin că obține venituri lunare de 24.000 de lei doar din participarea în consiliile de administrație ale unor companii de stat.
Pe lista prezentată de PSD apare și Adriana Miron, fost secretar general al Ministerului Economiei. Social-democrații afirmă că aceasta încasează aproape 20.000 de lei lunar din două funcții de administrator special, la Pirochim Victoria și IOR S.A. În mesaj este amintită și condamnarea sa din 2015 pentru abuz în serviciu și fals intelectual, pentru care a primit o pedeapsă cu suspendare, fiind ulterior reabilitată în 2020.
Un alt exemplu invocat de PSD este Ion Daniel Popescu, despre care partidul afirmă că primește 22.000 de lei lunar din două consilii de administrație. Acesta ar fi fost numit la propunerea fostului ministru USR în conducerea Uzinei Mecanice București și a companiei Sanevit. Social-democrații o menționează și pe Aurora-Speranța Munteanu, despre care susțin că a fost numită administrator special la Romarm, cu un venit lunar de 17.000 de lei. Aceasta este pensionară și a ocupat anterior funcția de consilier onorific al fostei viceprim-ministre Oana Gheorghiu.
Companii de stat în care USR ar fi numit aproape toată conducerea
PSD susține că situația este și mai gravă în cazul unor societăți unde majoritatea membrilor consiliilor de administrație ar fi fost propuși de USR. Un exemplu este Societatea Națională de Radiocomunicații, unde, potrivit social-democraților, șase dintre cei șapte membri ai consiliului ar fi fost numiți de partid, cu indemnizații lunare de 14.000 de lei. O situație asemănătoare ar exista și la Societatea Națională a Apelor Minerale, unde PSD afirmă că toate locurile din consiliul de administrație ar fi ocupate de persoane provenite din USR. Printre cei menționați se află și fostul senator Cristian Bordei.
Acuzațiile vin după alte controverse legate de numirile politice în companiile de stat, inclusiv cele privind conducerea Societății Naționale a Apelor Minerale. În trecut, fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, a fost criticat pentru promovarea unor persoane apropiate USR în funcții de conducere.
PSD acuză USR de dublu standard în privința integrității
Social-democrații consideră că numirile prezentate contrazic discursul public al USR despre transparență, meritocrație și eliminarea privilegiilor din instituțiile statului. PSD susține că partidul a criticat în repetate rânduri asemenea practici atunci când vizau alte formațiuni politice, dar ar fi procedat similar după preluarea unor funcții guvernamentale.
Acuzațiile privind numărul persoanelor numite și veniturile cumulate provin din datele prezentate de PSD. Formațiunea nu a publicat, în mesajul citat, documentele individuale de numire și de remunerare care să permită verificarea independentă a tuturor sumelor.