PSD acuză USR că și-a pus oamenii în 38 de funcții la stat. Indemnizații de 276.000 de lei lunar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 15:09

Partidul Social Democrat lansează acuzații dure la adresa USR, susținând că formațiunea și-a numit oamenii în funcții bine plătite din conducerea companiilor de stat. Potrivit PSD, 32 de persoane ar ocupa 38 de poziții în consiliile de administrație ale societăților aflate în subordinea Ministerului Economiei, cu venituri cumulate de aproximativ 276.000 de lei pe lună. Printre cei vizați se numără foști parlamentari, membri de partid și persoane care au avut condamnări penale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre acuzaţii USRpolitica interna