Apel de unitate pentru suvernaiști. Ninel Peia anunță „Ora pentru pace Călin Georgescu”, timp de 30 de zile, în fața Arestului Central

Publicat 30 oct. 2026, 12:18 Actualizat 30 oct. 2026, 12:30

Ninel Peia, președintele grupului parlamentar PACE - Întâi România, a anunțat vineri, 30 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, lansarea unei inițiative intitulate „Ora pentru pace – Călin Georgescu”. Potrivit acestuia, timp de 30 de zile, cetățenii sunt invitați să se adune zilnic, între orele 15:00 și 16:00, în fața Arestului Central din București, pentru a-și exprima pașnic susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Peia a precizat că manifestațiile nu sunt îndreptate împotriva magistraților și că participanții vor să își exercite dreptul la exprimarea opiniilor și la întrunire pașnică.

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