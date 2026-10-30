Apel de unitate pentru suvernaiști. Ninel Peia anunță „Ora pentru pace Călin Georgescu”, timp de 30 de zile, în fața Arestului Central

Ninel Peia, președintele grupului parlamentar PACE - Întâi România, a anunțat vineri, 30 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, lansarea unei inițiative intitulate „Ora pentru pace – Călin Georgescu”. Potrivit acestuia, timp de 30 de zile, cetățenii sunt invitați să se adune zilnic, între orele 15:00 și 16:00, în fața Arestului Central din București, pentru a-și exprima pașnic susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Peia a precizat că manifestațiile nu sunt îndreptate împotriva magistraților și că participanții vor să își exercite dreptul la exprimarea opiniilor și la întrunire pașnică.
Liderul grupului parlamentar PACE - Întâi România a spus că inițiativa urmărește să le ofere cetățenilor posibilitatea de a-și exprima sprijinul pentru Georgescu.
Ninel Peia susține că arestul la domiciliu ar fi fost o alternativă
În declarațiile sale, Peia a invocat prezumția de nevinovăție și a susținut că măsura arestului preventiv nu ar fi fost necesară în cazul lui Călin Georgescu. El a precizat că vorbește din perspectiva experienței sale de jurist și fost deputat.
Întrebat dacă prezumția de nevinovăție reprezintă mesajul central al manifestațiilor, acesta a susținut că arestarea preventivă ar trebui să fie o măsură de ultimă instanță.
Acesta a adăugat că instituțiile statului ar trebui să țină cont și de tensiunile din societate.
Pentru cât timp sunt anunțate manifestațiile?
Întrebat de ce a ales să lanseze inițiativa în acest moment, Ninel Peia a explicat că durata acesteia este legată de cele 30 de zile de arest preventiv la care a făcut referire în declarație.
Peia a făcut apel și la reprezentanții presei să participe la întâlnirile anunțate, pentru a reflecta opiniile celor prezenți.
La finalul declarației sale, liderul a reluat apelul la reunire și a afirmat că manifestațiile ar trebui să se desfășoare fără incidente.
De ce se află Călin Georgescu în arest preventiv?
Călin Georgescu se află în arest preventiv în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit unui comunicat de presă remis pe 21 septembrie de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), ancheta vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău. Acesta a susținut că a fost atras într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care i s-ar fi solicitat plata unei garanții.
În privința măsurii preventive, Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile. Hotărârea nu a fost însă definitivă și a putut fi contestată. DIICOT a atacat decizia, iar Curtea de Apel București a admis, pe 28 octombrie, contestația procurorilor și a dispus prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, în intervalul 29 octombrie - 27 noiembrie 2026. hotărârea este definitivă.
Conturile lui Georgescu și vila din Mogoșoaia, sub sechestru
Pe 7 octombrie, procurorii DIICOT au anunțat că au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este vizat de alte patru dosare penale, două recente și două mai vechi.
Ce alte dosare mai are Georgescu?
În dosarele mai vechi, Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată. Unul dintre acestea îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale, alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, în cauza privind presupuse acțiuni de destabilizare a României.
Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
La termenul din 28 septembrie, instanța a amânat cauza pentru data de 12 octombrie.
Într-un alt dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și pentru promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.
Reamintim că pe 3 aprilie, Călin Georgescu a scăpat de măsura controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea acesteia. Tribunalul București i-a admis atunci contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii preventive.