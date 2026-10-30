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Politica· 2 min citire

România riscă să piardă fonduri europene. Mihai Ghigiu: "Trebuie clarificate ultimele două cereri de plată din PNRR până pe 6 noiembrie"

Mihai Alexandru Ghigiu/ Facebook

Mihai Alexandru Ghigiu/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 10:07

România mai are de rezolvat o serie de probleme administrative pentru a putea încasa integral banii aferenți investițiilor realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat vineri, 30 octombrie, că a discutat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene despre ultimele două cereri de plată și despre documentele care trebuie completate. Potrivit ministrului, termenul pentru transmiterea clarificărilor este 6 noiembrie.

Într-un mesaj publicat vineri, 30 octombrie, pe pagina sa de Facebook, ministrul a explicat că România are de primit fonduri pentru investiții deja realizate, însă încasarea sumelor depinde de rezolvarea unor neclarități și de transmiterea documentației solicitate de Comisia Europeană.

Ce probleme trebuie să rezolve România pentru a încasa banii din PNRR?

Potrivit lui Mihai Ghigiu, pentru o parte dintre investiții, Comisia Europeană solicită dovezi privind eficiența energetică, respectarea cerințelor de mediu și punerea în funcțiune.

Ministrul a precizat, totodată, că a discutat cu reprezentanții instituției europene și a cerut acceptarea documentelor emise ulterior, dacă acestea certifică rezultate obținute în termenul stabilit.

Am discutat cu reprezentanții Comisiei Europene și am solicitat acceptarea documentelor emise ulterior, atunci când acestea certifică rezultate obținute la termen. În paralel, lucrez cu ministerele responsabile pentru completarea documentației și transmiterea clarificărilor necesare

a transmis Mihai Ghigiu pe Facebook.

Ghigiu a avertizat că timpul disponibil este foarte scurt, iar ministerele implicate trebuie să finalizeze documentele și să răspundă solicitărilor până la termenul-limită.

Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa. Fiecare zi contează, iar eforturile tuturor ministerelor implicate trebuie concentrate pe finalizarea documentației în termen

a precizat ministrul.

România încearcă să salveze 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune

Pe lângă negocierile privind cererile de plată din PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează și la măsuri pentru protejarea a aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune.

Potrivit ministrului, termenul pentru implementarea măsurilor este 31 decembrie, iar acțiunile necesare sunt deja în desfășurare. Ghigiu a atras atenția că și în acest caz timpul rămas pune presiune asupra echipelor responsabile.

Urmăresc personal completarea documentației, accelerarea cererilor de plată și modificările de program necesare. Facem tot ce ține de noi pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene și pentru ca România să încaseze cât mai mult din sumele alocate investițiilor realizate

a explicat ministrul.
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