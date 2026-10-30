România riscă să piardă fonduri europene. Mihai Ghigiu: "Trebuie clarificate ultimele două cereri de plată din PNRR până pe 6 noiembrie"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 10:07

România mai are de rezolvat o serie de probleme administrative pentru a putea încasa integral banii aferenți investițiilor realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a anunțat vineri, 30 octombrie, că a discutat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene despre ultimele două cereri de plată și despre documentele care trebuie completate. Potrivit ministrului, termenul pentru transmiterea clarificărilor este 6 noiembrie.

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