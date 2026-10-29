Anca Alexandrescu răstoarnă calculele politice. Ce spune despre șansele AUR, PSD, PNL și USR la viitoarele alegeri

Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării corectitudinea sondajelor de opinie privind intenția de vot a românilor și a făcut o serie de evaluări privind situația principalelor partide politice din România. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că rezultatele cercetărilor sociologice trebuie privite cu rezerve și afirmă că procentele prezentate nu reflectă neapărat realitatea electorală.
Anca Alexandrescu a atras atenția că rezultatele sondajelor pot reprezenta doar o imagine de moment și a ridicat semne de întrebare cu privire la profilul persoanelor intervievate și la modul în care sunt realizate cercetările.
Anca Alexandrescu, despre AUR și PSD
În ceea ce privește Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Anca Alexandrescu consideră că formațiunea ar putea traversa o perioadă de stagnare și susține că electoratul aștepta mai mult de la principalul partid de opoziție.
Referitor la Partidul Social Democrat (PSD), realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a spus că se aștepta la o revenire a formațiunii, dar are rezerve cu privire la nivelul de susținere indicat de sondaje.
Ce spune Anca Alexandrescu despre PNL și USR
Nici Partidul Național Liberal (PNL) nu a fost ocolit de criticile realizatoarei. În opinia sa, liberalii ar avea o susținere mai redusă decât cea indicată de cercetările sociologice, pe fondul nemulțumirilor legate de guvernare și de situația economică a țării.
În privința Uniunii Salvați România (USR), Anca Alexandrescu estimează că partidul va întâmpina dificultăți în a-și crește susținerea electorală, inclusiv din cauza concurenței reprezentate de formațiunea SENS.
Aceasta a adăugat că evoluțiile din interiorul PNL, în special cele legate de tabăra apropiată de USR, ar putea influența configurația politică din perioada următoare.
Anca Alexandrescu, despre viitorul UDMR și relația cu Ungaria
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost situația Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), formațiune despre care consideră că s-ar putea confrunta cu dificultăți politice în perioada următoare, în contextul schimbărilor de la Budapesta.
Anca Alexandrescu a susținut că evoluțiile politice din Ungaria ar putea avea consecințe asupra relației dintre UDMR și comunitatea maghiară din Transilvania și a afirmat că formațiunea nu și-ar dori organizarea unor alegeri anticipate.
În opinia sa, schimbările politice din Ungaria ar putea influența viitorul formațiunii și rolul acesteia în negocierile pentru formarea majorităților parlamentare din România.