Anca Alexandrescu, despre realitatea din buzunarele românilor: „Oamenii sunt speriați și încearcă să-și ducă traiul de la o zi la alta”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, a lansat critici dure la adresa situației economice din România, susținând că țara se confruntă cu vulnerabilități majore în plan economic, financiar, energetic, politic și în materie de securitate. Declarațiile au fost făcute în contextul prezentării unui sondaj potrivit căruia 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.
Realizatoarea emisiunii a criticat modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan gestionează situația economică, susținând că problemele și neregulile apar în mod constant.
Anca Alexandrescu a pus accentul și pe efectele scumpirilor asupra populației, afirmând că românii resimt direct diminuarea nivelului de trai. În acest context, ea a relatat o experiență personală legată de creșterea prețurilor la carburanți, despre care spune că îi afectează puternic pe consumatori.
, explicând că scumpirea carburanților generează efecte în lanț asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.
În opinia sa, lipsa predictibilității economice îi determină pe români să își reducă cheltuielile și să fie mai precauți în privința viitorului. Alexandrescu a susținut că inclusiv clasa de mijloc este nevoită să își restrângă bugetele pentru investiții și vacanțe, în timp ce micii antreprenori sunt afectați de schimbările financiare.
„Oamenii sunt speriați, sunt precauți, încearcă să-și ducă traiul de la o zi la alta și să economisească cât mai mult”, a afirmat aceasta.
Referindu-se la perspectivele economice, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a recomandat prudență financiară, exprimându-și dezacordul față de ideea că perioada actuală ar fi una favorabilă cheltuielilor. „
Declarațiile sale vin în contextul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, de presiunea asupra bugetelor familiale și de incertitudinile economice, teme care continuă să alimenteze dezbaterea publică privind direcția în care se îndreaptă România.