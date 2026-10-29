Anca Alexandrescu, despre realitatea din buzunarele românilor: „Oamenii sunt speriați și încearcă să-și ducă traiul de la o zi la alta”

Publicat 29 oct. 2026, 18:32 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, a lansat critici dure la adresa situației economice din România, susținând că țara se confruntă cu vulnerabilități majore în plan economic, financiar, energetic, politic și în materie de securitate. Declarațiile au fost făcute în contextul prezentării unui sondaj potrivit căruia 77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

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