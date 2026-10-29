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România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 14:30

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat că a solicitat sprijinul statelor europene pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Demersul a avut loc joi, la Luxemburg, în cadrul reuniunii ministeriale a Alianței Nucleare, organizată în marja Consiliului Energie, pe fondul investigației declanșate de Comisia Europeană privind intenția României de a acorda ajutor de stat pentru acest proiect.

România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Comisia Europeană a deschis, în aprilie, o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare. Am solicitat sprijinul partenerilor pentru proiectul de retehnologizare, o investiţie esenţială pentru menţinerea pe termen lung a producţiei de energie electrică cu emisii reduse de carbon şi pentru securitatea aprovizionării

a declarat Dumitru Chisăliţă, Ministrul Energiei, într-un comunicat de presă transmis de instituţie.

Alianța Nucleară susține rolul energiei nucleare în Europa

Alianța Nucleară reprezintă un format de cooperare între state europene care susțin contribuția energiei nucleare la securitatea energetică, reducerea emisiilor și competitivitatea economiei. Prin coordonarea pozițiilor și dialogul cu instituțiile europene, statele participante urmăresc ca această contribuție să fie reflectată în politicile, legislația și instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene, precizează oficialii de la Ministerul Energiei.

Discuţiile Alianţei Nucleare s-au concentrat asupra viitorului cadru energetic european pentru perioada de după 2030 şi asupra contribuţiei energiei nucleare la securitatea aprovizionării, competitivitatea economiei europene şi îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare.

În cadrul reuniunii, ministrul a susţinut necesitatea unui cadru european neutru din punct de vedere tehnologic, care să recunoască explicit contribuţia energiei nucleare ca sursă de energie curată şi să ofere condiţii predictibile pentru investiţii. Pentru România, valorificarea complementarităţii dintre energia nucleară şi sursele regenerabile este esenţială pentru un sistem energetic sigur, competitiv şi cu emisii reduse de carbon

a mai spus ministrul.

România cere sprijin european pentru retehnologizarea Unității 1

Ministrul Dumitru Chisăliţă a evidențiat importanța continuării dezvoltării proiectelor nucleare naționale pentru asigurarea securității energetice a României. În acest context, oficialul a adus în discuție publicarea deciziei Comisiei Europene – DG Competition privind începerea investigației referitoare la ajutorul de stat destinat proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă, considerat un proiect strategic și de importanță deosebită.

Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, această etapă este una normală și importantă pentru un proiect nuclear, întrucât permite Comisiei Europene să analizeze proiectul și să evalueze mecanismul de finanțare.

În acest context, ministrul a invitat statele participante la Alianța Nucleară să susțină proiectul de retehnologizare în cadrul consultării publice de 30 de zile, subliniind necesitatea unui cadru european care să faciliteze realizarea unor astfel de investiții.

Am participat astăzi, la Luxemburg, la reuniunea Alianţei Nucleare, în marja Consiliului Energie. Mesajul României este clar: energia nucleară trebuie să aibă un rol pe deplin recunoscut în viitorul cadru energetic european. Avem nevoie de reguli predictibile şi de acces efectiv la finanţare pentru investiţiile care asigură energie curată, disponibilă permanent şi la costuri competitive pentru populaţie şi industrie. Pentru România, cooperarea în cadrul Alianţei trebuie să aducă rezultate concrete şi pentru proiectele noastre nucleare

a transmis oficialul.

Reactorul va putea funcționa încă 30 de ani după retehnologizare

În ianuarie 2026, România a notificat Comisia Europeană cu privire la intenția de a sprijini retehnologizarea reactorului Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Proiectul urmărește menținerea capacității actuale de producție a energiei electrice, de 706 megawați, și prelungirea duratei de funcționare a reactorului cu încă 30 de ani.

Unitatea 1 a fost pusă în funcțiune în 1996 și, potrivit informațiilor prezentate în material, este oprită din luna iulie, în contextul debitului scăzut al Dunării.

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