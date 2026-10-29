România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat că a solicitat sprijinul statelor europene pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Demersul a avut loc joi, la Luxemburg, în cadrul reuniunii ministeriale a Alianței Nucleare, organizată în marja Consiliului Energie, pe fondul investigației declanșate de Comisia Europeană privind intenția României de a acorda ajutor de stat pentru acest proiect.
România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă
Comisia Europeană a deschis, în aprilie, o investigație aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.
Alianța Nucleară susține rolul energiei nucleare în Europa
Alianța Nucleară reprezintă un format de cooperare între state europene care susțin contribuția energiei nucleare la securitatea energetică, reducerea emisiilor și competitivitatea economiei. Prin coordonarea pozițiilor și dialogul cu instituțiile europene, statele participante urmăresc ca această contribuție să fie reflectată în politicile, legislația și instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene, precizează oficialii de la Ministerul Energiei.
România cere sprijin european pentru retehnologizarea Unității 1
Ministrul Dumitru Chisăliţă a evidențiat importanța continuării dezvoltării proiectelor nucleare naționale pentru asigurarea securității energetice a României. În acest context, oficialul a adus în discuție publicarea deciziei Comisiei Europene – DG Competition privind începerea investigației referitoare la ajutorul de stat destinat proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă, considerat un proiect strategic și de importanță deosebită.
Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, această etapă este una normală și importantă pentru un proiect nuclear, întrucât permite Comisiei Europene să analizeze proiectul și să evalueze mecanismul de finanțare.
În acest context, ministrul a invitat statele participante la Alianța Nucleară să susțină proiectul de retehnologizare în cadrul consultării publice de 30 de zile, subliniind necesitatea unui cadru european care să faciliteze realizarea unor astfel de investiții.
Reactorul va putea funcționa încă 30 de ani după retehnologizare
În ianuarie 2026, România a notificat Comisia Europeană cu privire la intenția de a sprijini retehnologizarea reactorului Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Proiectul urmărește menținerea capacității actuale de producție a energiei electrice, de 706 megawați, și prelungirea duratei de funcționare a reactorului cu încă 30 de ani.
Unitatea 1 a fost pusă în funcțiune în 1996 și, potrivit informațiilor prezentate în material, este oprită din luna iulie, în contextul debitului scăzut al Dunării.