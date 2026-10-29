România cere sprijinul Alianței Nucleare pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 14:30

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat că a solicitat sprijinul statelor europene pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Demersul a avut loc joi, la Luxemburg, în cadrul reuniunii ministeriale a Alianței Nucleare, organizată în marja Consiliului Energie, pe fondul investigației declanșate de Comisia Europeană privind intenția României de a acorda ajutor de stat pentru acest proiect.

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