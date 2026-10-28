Prețul gazelor în Europa a atins 100 de euro/MWh. Presiune pe facturi înainte de iarnă

Gazele naturale s-au scumpit miercuri pe piața europeană, unde cotația de referință a atins pentru scurt timp 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), un prag care nu mai fusese înregistrat din decembrie 2022. Reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu și rezervele limitate înaintea iernii alimentează îngrijorările privind costurile energiei.
La hubul olandez TTF, contractul pentru livrarea gazelor în luna următoare a înregistrat o creștere de aproximativ 4%, până la un nivel temporar de 100 de euro/MWh. Cotațiile europene sunt astfel de circa trei ori mai mari decât înainte de izbucnirea războiului cu Iranul.
Livrările reduse de GNL sporesc concurența pentru gaze
Perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu au diminuat cantitățile de gaze naturale lichefiate disponibile pe piața mondială. În aceste condiții, cumpărătorii europeni concurează mai intens cu cei din alte regiuni pentru asigurarea necesarului de energie.
Analiștii avertizează că presiunea asupra prețurilor ar putea continua cel puțin încă un an. Nici încheierea războiului și nici o iarnă cu temperaturi moderate nu ar garanta o revenire rapidă la costuri mai mici.
Datele Rystad Energy indică o reducere cu 30% a importurilor europene de GNL în săptămâna încheiată la 9 octombrie, comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Depozitele de gaze din Germania sunt umplute în proporție de aproximativ 60%
Europa intră în sezonul rece cu stocuri mai mici decât în anul precedent. Depozitele europene sunt pline în proporție de aproape 75%, în timp ce Germania are un grad de umplere de aproximativ 60%.
Nivelul rezervelor face piața mai vulnerabilă la o eventuală creștere a consumului. Directorul general al producătorului norvegian Equinor a avertizat că un val de frig puternic ar putea declanșa o nouă scumpire abruptă a gazelor în această iarnă, conform Reuters.
Scumpirea gazelor se reflectă și în prețul electricității
Tensiunile de pe piața gazelor se resimt deja în tranzacțiile cu energie electrică. În Germania, contractele pentru livrare în anul următor au ajuns la 159,30 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2023.
În Franța, contractele echivalente au urcat la 122,50 euro/MWh, aproape de maximul ultimilor doi ani.
Printre companiile cele mai expuse se numără cele din industria chimică, producția de îngrășăminte și siderurgie. Unele au redus deja activitatea, în condițiile în care cumpără gaze la prețuri apropiate de cele angro și resimt rapid majorarea costurilor.
Când ar putea crește facturile pentru populație
Pentru gospodării, efectele scumpirilor ar urma să devină mai vizibile în 2027, deoarece modificările de pe piața angro se reflectă cu întârziere în tarifele contractelor de furnizare.
În Germania, ofertele de gaze destinate clienților noi s-au scumpit deja cu 55% de la începutul anului. În Marea Britanie, facturile la energie sunt așteptate să înregistreze o nouă creștere în ianuarie.
Deși prețul gazelor rămâne mult sub recordul de aproximativ 340 de euro/MWh din august 2022, atingerea pragului de 100 de euro/MWh adaugă presiune asupra economiei europene.
Potrivit Comisiei Europene, guvernele din Uniunea Europeană au cheltuit deja 17,9 miliarde de euro în 2026 pentru măsuri menite să limiteze impactul scumpirii petrolului și gazelor asupra populației și companiilor.