Prețul gazelor în Europa a atins 100 de euro/MWh. Presiune pe facturi înainte de iarnă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 23:40

Gazele naturale s-au scumpit miercuri pe piața europeană, unde cotația de referință a atins pentru scurt timp 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), un prag care nu mai fusese înregistrat din decembrie 2022. Reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu și rezervele limitate înaintea iernii alimentează îngrijorările privind costurile energiei.

Distribuie articolul