Ucraineanul suspectat de pregătirea unui atac asupra CARFIL Brașov se opune extrădării în România

Un cetățean ucrainean de 25 de ani, căutat de autoritățile române pentru presupusa implicare în pregătirea unui atac asupra CARFIL Brașov, a fost reținut în Polonia. Anunțul a fost făcut miercuri de autoritățile poloneze, la două zile după intervenția polițiștilor, relatează TVP World.
Suspectul, identificat drept Artem S., a fost găsit luni într-un apartament din cartierul Ursus al capitalei poloneze. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta nu a opus rezistență. Pe numele său exista un mandat european de arestare emis de România.
Ce au confirmat autoritățile poloneze despre reținerea suspectului
Poliția poloneză a precizat că bărbatul este suspectat de participare la pregătirea unor acte de sabotaj care ar fi vizat incendierea unei instalații din industria armamentului.
Separat, postul polonez RMF24 a relatat, pe baza informațiilor obținute de un reporter, că Artem S. ar fi trebuit să identifice obiectivul din România care urma să fie incendiat și să asigure plata operațiunii. Aceste presupuse atribuții nu sunt însă detaliate în comunicatul poliției.
Miercuri, un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a cetățeanului ucrainean pentru șapte zile. Potrivit Parchetului Regional din Varșovia, acesta a declarat că nu este de acord să fie predat autorităților române și a solicitat un avocat.
Legătura cu ancheta privind incendiul din județul Brașov
Reținerea vine în contextul unei anchete în care DIICOT a anunțat luni că a documentat presupusa activitate infracțională a trei cetățeni străini: doi bieloruși și un ucrainean, rezidenți în state ale Uniunii Europene.
Dosarul vizează un incendiu suspect care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov. La momentul comunicării DIICOT, cei doi cetățeni bieloruși erau deja arestați în Germania, iar cetățeanul ucrainean fusese „localizat” în Polonia.
Potrivit Serviciului Român de Informații și procurorilor români, cei trei ar fi făcut parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată din Rusia. Suspecții bieloruși ar fi fost reținuți în Germania în timp ce pregăteau acțiuni similare. Autoritățile române solicită predarea tuturor celor trei.
SRI: Rețeaua ar fi vizat obiective din mai multe țări
Conform SRI, presupusa rețea nu ar fi avut în vedere doar ținte din România. Printre obiectivele vizate s-ar fi numărat fabrici de armament de stat și private, precum și alte instalații de importanță militară și industrială din afara țării.
Anunțul autorităților poloneze a venit la o zi după ce președintele Nicușor Dan a condamnat presupusa implicare a Rusiei în acțiuni de sabotaj pe teritoriul României.
Președintele a inclus sabotajul, alături de interferențele electorale, dezinformare și atacuri cibernetice, între metodele pe care Rusia le-ar folosi într-o campanie mai amplă de slăbire a democrațiilor europene.