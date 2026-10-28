Ucraineanul suspectat de pregătirea unui atac asupra CARFIL Brașov se opune extrădării în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 oct. 2026, 21:43

Un cetățean ucrainean de 25 de ani, căutat de autoritățile române pentru presupusa implicare în pregătirea unui atac asupra CARFIL Brașov, a fost reținut în Polonia. Anunțul a fost făcut miercuri de autoritățile poloneze, la două zile după intervenția polițiștilor, relatează TVP World.

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