Grevă la Metrorex? Sindicaliștii cer majorări salariale de 450 de lei net. Marian Artimon: „Noi nu vrem decât să se respecte legea”

Publicat 28 oct. 2026, 14:38 Actualizat 28 oct. 2026, 14:40

Sindicaliștii de la Metrorex ar putea recurge la oprirea activității în cazul în care revendicările salariale nu vor fi soluționate, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Marian Artimon, președintele Unității Sindicatului Liber Metrou, a explicat miercuri, 28 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că sindicatul nu a amenințat cu greva și că solicitarea vizează, de fapt, respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaților.

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