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Grevă la Metrorex? Sindicaliștii cer majorări salariale de 450 de lei net. Marian Artimon: „Noi nu vrem decât să se respecte legea”

Metrou/ Inquam Photo

Metrou/ Inquam Photo

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 oct. 2026, 14:38
Actualizat28 oct. 2026, 14:40

Sindicaliștii de la Metrorex ar putea recurge la oprirea activității în cazul în care revendicările salariale nu vor fi soluționate, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Marian Artimon, președintele Unității Sindicatului Liber Metrou, a explicat miercuri, 28 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că sindicatul nu a amenințat cu greva și că solicitarea vizează, de fapt, respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaților.

Invitat miercuri, în direct prin telefon, la Realitatea PLUS, liderul sindical a explicat că negocierile cu administrația Metrorex sunt blocate de mandatul rigid acordat comisiei de negociere de către Consiliul de Administrație. Acesta a precizat că suma de 450 de lei net nu reprezintă o revendicare formulată în mod direct de sindicat, ci ar fi rezultatul unui calcul privind efectele majorării salariului minim și aplicarea Legii nr. 195 privind statutul personalului feroviar.

Îmi cer scuze, nu știu de unde a venit această sumă. Noi suntem, într-adevăr, în negocieri.

Din păcate, din cauza unui mandat foarte rigid al Consiliului de Administrație al Metrorex, negocierile nu avansează. Este o sumă despre care se vorbește, dar nu știu de unde a fost scoasă. Cred că cineva a făcut un calcul potrivit căruia influența creșterii salariului minim pe economie din iulie, coroborată cu Legea nr. 195 privind statutul personalului feroviar, ar fi undeva la 450 de lei net.

Noi nu am cerut decât să se respecte legea. A crescut salariul minim? Orice angajat din mediul privat sau de la stat care are salariul minim a primit, în mod obligatoriu, această sumă. Mai puțin salariații Metrorex, cărora, deși sunt sub salariul minim, conform legii, Metrorex refuză să le crească salariile

a declarat Marian Artimon.

Ce acuzații îi sunt aduse conducerii Metrorex?

Președintele Unității Sindicatului Liber Metrou susține că angajații companiei trebuie să beneficieze de prevederile legale privind salariul minim și că negocierile nu pot fi împiedicate de deciziile conducerii administrative. Artimon a invocat inclusiv posibilitatea ca Inspectoratul Teritorial de Muncă să sancționeze Metrorex dacă se constată încălcarea legii.

Liderul sindical a explicat, totodată, că solicitarea nu reprezintă o revendicare suplimentară, ci o cerere de aplicare a dispozițiilor legale. Acesta a amintit și situația negocierii contractului colectiv de muncă, afirmând că discuțiile trebuie să continue după aprobarea bugetului companiei.

Eu nu cer decât să se respecte legea. Dacă legea spune că trebuie să vi se acorde acele creșteri salariale odată cu majorarea salariului minim, ce facem, încălcăm legea?

Suntem sub salariul minim pentru că un director sau un consiliu de administrație refuză să negocieze și să aplice legea? Noi nu cerem nimic în plus.

Este dreptul nostru. Anul trecut, Metrorex nu a negociat și nu a avut un contract. Legea prevede negocierea unui nou contract colectiv de muncă. S-a aprobat bugetul și noi negociem. Dar trebuie respectate legile. Nu mai respectăm caracterul unitar al legii doar pentru că nu vrea o persoană sau trei persoane din Consiliul de Administrație?

Dacă vine Inspectoratul Teritorial de Muncă, va amenda Metrorex pentru că nu respectă legea

a afirmat Artimon.

„Trebuie să respectăm legea”

Întrebat despre posibilitatea declanșării unei greve și despre consecințele pe care le-ar avea oprirea circulației metroului asupra Capitalei, liderul sindical a respins ideea că sindicatul ar fi amenințat cu greva. Acesta a pus lipsa progreselor în negocieri pe seama mandatului acordat comisiei de negociere de către Consiliul de Administrație al Metrorex.

Artimon a insistat că, în acest moment, procedura de negociere este în desfășurare și că trebuie parcursă calea legală în cazul în care părțile nu ajung la un acord.

Noi nu am amenințat cu greva. Am spus că, din cauza faptului că nu există capacitate de negociere din partea comisiei, deoarece mandatul dat de Consiliul de Administrație este foarte rigid, negocierile nu avansează. Nu le dă voie să spună nimic.

În acest moment suntem în plin proces de negociere. La finalul negocierilor trebuie să încheiem un contract colectiv de muncă.

Nu trebuie să oprim activitatea, trebuie să respectăm legea. Contract colectiv de muncă, mediere, conciliere, grevă de avertisment

a arătat președintele Unității Sindicatului Liber Metrou.

Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează?

În schimb, Marian Artimon a explicat că, în cazul în care negocierile nu duc la un acord, legislația prevede parcurgerea unor etape specifice pentru soluționarea conflictului colectiv de muncă. Printre acestea se numără medierea, concilierea și, în condițiile legii, declanșarea grevei de avertisment și a grevei generale.

În conformitate cu legea, ai dreptul să negociezi. Dacă nu te înțelegi, ajungi la conflict. Conflictul înseamnă mediere, conciliere, grevă de avertisment și grevă generală. Așa spune legea

a mai spus Marian Artimon.
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