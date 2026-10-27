Franța trimite un avion militar în România pentru misiuni de supraveghere la Marea Neagră

Un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 al Marinei Naționale Franceze a fost dislocat la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, la solicitarea României, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Aeronava va executa misiuni de supraveghere și recunoaștere în vestul Mării Negre, cu obiectivul de a identifica pericolele de navigație și de a contribui la protejarea infrastructurii critice.
Dislocarea aeronavei a fost realizată la solicitarea României, prin intermediul Comandamentului Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră (CECMED). Avionul de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 operează de la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
Zborurile sunt planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și se desfășoară în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare (MRCC).
Potrivit informațiilor transmise de Forțele Navale Române, misiunile au ca obiectiv identificarea riscurilor pentru navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României.
Misiunea franceză contribuie la operațiile de descurajare ale NATO
Prezența avionului ATLANTIQUE 2 în România face parte din eforturile de consolidare a securității maritime în regiunea Mării Negre. Misiunea contribuie la operațiile de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază rolul cooperării dintre aliați în monitorizarea spațiului maritim.
Un obiectiv important îl reprezintă creșterea interoperabilității dintre militarii francezi și cei români, precum și îmbunătățirea capacității de reacție în cadrul misiunilor de supraveghere maritimă.
Activitățile comune vizează inclusiv sprijinirea libertății de navigație și a operațiunilor de salvare a vieților omenești pe mare.
Militarii români se vor instrui alături de echipajul francez
Dislocarea aeronavei oferă și oportunități de instruire pentru militarii Forțelor Navale Române. Aceștia vor participa la activități comune cu partenerii francezi, inclusiv prin ambarcarea la bordul avionului în timpul zborurilor deasupra Mării Negre.
Cooperarea va include, de asemenea, exerciții de instruire și schimburi de informații cu navele militare românești aflate în misiune pe mare.
Aceste activități urmăresc îmbunătățirea coordonării dintre mijloacele aeriene și navale și consolidarea capacității de desfășurare a operațiunilor comune în regiune.
România intensifică patrularea maritimă în Marea Neagră
Misiunea avionului francez completează măsurile adoptate de Forțele Navale Române pentru monitorizarea situației de securitate din Marea Neagră.
Potrivit autorităților militare, România intensifică activitățile de patrulare cu nave militare, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot.
În paralel, Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” transmite avize pentru navigatori privind pericolele de navigație și rutele recomandate. Informările urmăresc prevenirea incidentelor navale și menținerea libertății de mișcare în zona maritimă de responsabilitate.
Forțele Navale Române monitorizează permanent situația de securitate
Forțele Navale Române desfășoară permanent activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, în cooperare cu instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și cu partenerii NATO.
Capabilitățile maritime și aeriene românești execută misiuni sistematice de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru identificarea amenințărilor și limitarea efectelor acestora.
Aceste măsuri au loc în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și al consecințelor sale asupra securității regionale.
Cooperarea dintre România și Franța, alături de celelalte măsuri adoptate de aliații NATO, urmărește consolidarea supravegherii maritime și menținerea unui nivel ridicat de securitate în vestul Mării Negre.