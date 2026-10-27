Franța trimite un avion militar în România pentru misiuni de supraveghere la Marea Neagră

Publicat 27 oct. 2026, 20:02 Actualizat 27 oct. 2026, 20:25

Un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 al Marinei Naționale Franceze a fost dislocat la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, la solicitarea României, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Aeronava va executa misiuni de supraveghere și recunoaștere în vestul Mării Negre, cu obiectivul de a identifica pericolele de navigație și de a contribui la protejarea infrastructurii critice.

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