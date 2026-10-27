Pauza de masă și programul de lucru: ce trebuie să verifici în contractul de muncă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 21:07

Dacă lucrezi mai mult de 6 ore pe zi, trebuie să știi ce reguli se aplică pauzei de masă și cum influențează aceasta ora la care poți pleca de la serviciu. Pentru a calcula corect durata zilei de muncă, verifică dacă pauza este inclusă în program sau se adaugă la timpul de lucru, precum și ce prevăd contractul individual de muncă și regulamentul intern.

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