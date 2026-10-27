Avertisment MAI înainte de Halloween: Un trend viral de pe TikTok îi poate traumatiza pe copii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment adresat părinților înainte de Halloween, atrăgând atenția asupra unui trend popular de pe TikTok care folosește filtre cu fantome pentru a-i speria pe copii. Autoritățile spun că astfel de farse, realizate pentru vizualizări și aprecieri în mediul online, pot avea efecte emoționale negative asupra celor mici.
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment adresat părinților în contextul Halloweenului, atrăgând atenția asupra unui trend popular pe TikTok care presupune folosirea filtrelor cu fantome pentru a-i speria pe cei mici, potrivit unui mesaj postat postat pe pagina oficală de Facebook a MAI.
Potrivit reprezentanților instituției, tot mai mulți utilizatori recurg la astfel de efecte pentru a realiza videoclipuri virale și a obține aprecieri pe rețelele sociale, fără a lua în calcul impactul emoțional pe care îl pot avea asupra copiilor.
„Nu-ți transforma copilul în victimă doar ca să devii tu viral!”, este mesajul ferm transmis de MAI.
Oficialii subliniază că, deși fantomele generate de filtre sunt false, frica resimțită de copii este cât se poate de reală, iar părinții sunt îndemnați să evite farsele care pot provoca anxietate, teamă sau disconfort emoțional celor mici.
„El are nevoie de protecția ta, nu de aplauzele internetului!”, au transmis reprezentanții ministerului.
Avertismentul vine pe fondul popularității crescute a conținutului de Halloween pe platformele sociale, unde numeroși utilizatori folosesc efecte speciale și filtre pentru a crea reacții spectaculoase. MAI reamintește însă că responsabilitatea adulților trebuie să primeze în fața dorinței de a aduna vizualizări și distribuiri.
Mesajul autorităților readuce în discuție efectele provocărilor și farselor virale asupra copiilor, evidențiind importanța unui comportament responsabil în mediul online și a protejării echilibrului emoțional al celor mici.