Avertisment MAI înainte de Halloween: Un trend viral de pe TikTok îi poate traumatiza pe copii

Publicat 27 oct. 2026, 20:08 Actualizat 27 oct. 2026, 20:30

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment adresat părinților înainte de Halloween, atrăgând atenția asupra unui trend popular de pe TikTok care folosește filtre cu fantome pentru a-i speria pe copii. Autoritățile spun că astfel de farse, realizate pentru vizualizări și aprecieri în mediul online, pot avea efecte emoționale negative asupra celor mici.

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