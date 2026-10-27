Situația vaccinului antigripal: 370.000 de doze disponibile în depozite. O nouă livrare, estimată în noiembrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 13:20

Ministerul Sănătății anunță că 370.000 de doze de vaccin antigripal sunt disponibile în depozitele din România și pot fi comandate de farmacii. O nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, este estimată pentru jumătatea lunii noiembrie, pentru continuarea campaniei de vaccinare.

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