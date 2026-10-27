Situația vaccinului antigripal: 370.000 de doze disponibile în depozite. O nouă livrare, estimată în noiembrie

Ministerul Sănătății anunță că 370.000 de doze de vaccin antigripal sunt disponibile în depozitele din România și pot fi comandate de farmacii. O nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, este estimată pentru jumătatea lunii noiembrie, pentru continuarea campaniei de vaccinare.
Informațiile privind stocurile au fost furnizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), potrivit comunicatului Ministerului Sănătății.
Ce vaccinuri antigripale sunt disponibile în România
În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda.
Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori.
În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte. Cele 370.000 de doze disponibile în depozite pot fi comandate de farmacii pentru a ajunge la populație, precizează Ministerul Sănătății.
Peste 400.000 de vaccinări antigripale, înregistrate până la 18 octombrie
Până la 18 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale.
Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată. Totodată, ministerul raportează 3.069 de vaccinări realizate în farmaciile comunitare autorizate.
Pentru cine este recomandată vaccinarea antigripală
Ministerul Sănătății subliniază că vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate, în special în cazul persoanelor vulnerabile.
Medicii recomandă vaccinarea în special următoarelor categorii:
persoanele cu vârsta de peste 65 de ani;
copiii;
persoanele cu boli cronice;
femeile gravide;
personalul medico-sanitar.
Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare, precizează instituția.