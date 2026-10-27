Noua Casă 2026: se modifică avansul pentru tinerii sub 35 de ani, proiect adoptat de Senat

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul „Noua Casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Senatul a adoptat luni, 26 octombrie, propunerea legislativă care prevede reducerea avansului pentru această categorie de beneficiari.
Inițiativa legislativă modifică regulile programului guvernamental „Noua Casă”, cunoscut anterior drept „Prima Casă”, și vizează în special persoanele tinere care au venituri pentru a susține plata ratelor, dar nu au economii suficiente pentru un avans consistent. Potrivit informațiilor publicate de AGERPRES, proiectul a fost adoptat de Senat cu 102 voturi „pentru” și o abținere.
Ce se schimbă în programul Noua Casă
În prezent, programul „Noua Casă” prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro. Pentru locuințele din categoria de finanțare cuprinsă între 70.000 și 140.000 de euro, avansul minim este de 15%.
Proiectul adoptat de Senat propune ca persoanele care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să poată opta pentru un avans de minimum 5% și în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro.
Astfel, reducerea ar viza în special tinerii care doresc să cumpere o locuință mai scumpă decât plafonul pentru care se aplică în prezent avansul de 5%. Modificarea nu înseamnă însă că orice solicitant va primi automat un credit: acordarea finanțării depinde în continuare de condițiile programului și de evaluarea făcută de banca finanțatoare.
Cât ar putea economisi tinerii la avans
Diferența dintre cele două variante poate fi importantă pentru cumpărătorii care nu au reușit să strângă economii consistente.
Pentru o locuință de 140.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 21.000 de euro. Dacă propunerea va deveni lege și va putea fi aplicată în condițiile prevăzute de program, un avans de 5% ar însemna 7.000 de euro.
Inițiatorii susțin că reducerea avansului ar putea facilita accesul tinerilor la o locuință proprie, mai ales în orașele în care prețurile imobiliare au crescut, iar economisirea unei sume mari pentru avans este dificilă.
Proiectul a primit avize negative din partea Guvernului și BNR
Propunerea nu a fost susținută de toate instituțiile consultate în procedura legislativă. Banca Națională a României a emis un aviz negativ, iar Guvernul a transmis un punct de vedere nefavorabil proiectului.
În pofida acestor poziții, Senatul a adoptat inițiativa cu 102 voturi pentru și o abținere.
Pentru ca reducerea avansului să poată fi aplicată, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este forul decizional. Până atunci, condițiile actuale ale programului rămân cele aplicabile.
Cine ar putea beneficia de noua regulă
Conform propunerii adoptate de Senat, măsura îi vizează pe beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare și care accesează finanțări în intervalul de 70.000–140.000 de euro.
Reducerea avansului nu elimină celelalte condiții de eligibilitate. Solicitanții vor trebui să îndeplinească cerințele programului și criteriile de creditare ale băncii, inclusiv cele referitoare la venituri și capacitatea de rambursare.