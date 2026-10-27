Noua Casă 2026: se modifică avansul pentru tinerii sub 35 de ani, proiect adoptat de Senat

Publicat 27 oct. 2026, 10:52 Actualizat 27 oct. 2026, 10:55

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul „Noua Casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Senatul a adoptat luni, 26 octombrie, propunerea legislativă care prevede reducerea avansului pentru această categorie de beneficiari.

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