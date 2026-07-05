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Economie· 1 min citire
Se schimbă Programul Prima Casă! Veste bună pentru tinerii care vor case noi
Publicat5 iul. 2026, 10:23
Actualizat5 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS
În toiul crizelor suprapuse și când tinerii nu mai au bani să își ia o casă, băncile scad avansul! Prin programul Noua Casă, tinerii sunt ajutați să opteze și pentru case de până la 140.000 de euro. Cât este avansul?
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