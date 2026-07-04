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Economie· 1 min citire

Hidroelectrica, la un pas de a deveni prima companie românească evaluată la 100 de miliarde de lei

Compania Hidroelectrica

Compania Hidroelectrica

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 08:48
SursăZF, Realitatea.net

Hidroelectrica mai are nevoie de o creștere de aproximativ 1% pentru a depăși pragul istoric de 100 de miliarde de lei capitalizare la Bursa de Valori București. De la cotarea pe bursă, în 2023, acțiunile companiei energetice de stat și-au dublat valoarea.

Pentru a atinge capitalizarea de 100 de miliarde de lei, titlurile Hidroelectrica trebuie să urce la 222,5 lei, echivalentul unei creșteri de 1,1%, arată ZF. Astfel, compania de stat ar deveni astfel prima entitate listată la BVB care depășește acest nivel.

Joi, valoarea unei acțiuni Hidroelectrica a depășit pragul de 200 de lei, dublat faţă de listarea din iulie 2023, pe fondul producţiei hidro mai mari.

În prezent, a doua cea mai valoroasă companie de pe bursă este OMV Petrom, cu aproximativ 68 de miliarde de lei capitalizare, iar pe locul trei se află o altă companie energetică de stat, Romgaz, cu o capitalizare de aproximativ 67–68 miliarde lei, potrivit datelor Stockanalysis.

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