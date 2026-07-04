Hidroelectrica, la un pas de a deveni prima companie românească evaluată la 100 de miliarde de lei

Publicat 4 iul. 2026, 08:48 Sursă ZF, Realitatea.net

Hidroelectrica mai are nevoie de o creștere de aproximativ 1% pentru a depăși pragul istoric de 100 de miliarde de lei capitalizare la Bursa de Valori București. De la cotarea pe bursă, în 2023, acțiunile companiei energetice de stat și-au dublat valoarea.

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