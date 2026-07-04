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Economie· 1 min citire
Hidroelectrica, la un pas de a deveni prima companie românească evaluată la 100 de miliarde de lei
Compania Hidroelectrica
Publicat4 iul. 2026, 08:48
SursăZF, Realitatea.net
Hidroelectrica mai are nevoie de o creștere de aproximativ 1% pentru a depăși pragul istoric de 100 de miliarde de lei capitalizare la Bursa de Valori București. De la cotarea pe bursă, în 2023, acțiunile companiei energetice de stat și-au dublat valoarea.
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