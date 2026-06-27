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Valul de căldură face victime la Brașov. O femeie a leșinat la mall

Valul de căldură face victime la Brașov

Valul de căldură face victime la Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 15:43

Valul de căldură face victime în țară. O femeie a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență după ce a leșinat în apropierea unui mall din Brașov.

Incidentul a avut loc în urmă cu puțin timp, iar la fața locului a intervenit un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor.

Intervenție SMURD la fața locului

Echipajul medical sosit în zonă a acordat îngrijiri femeii imediat după ce aceasta s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza temperaturilor ridicate.

După stabilizarea stării de sănătate, victima a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale suplimentare.

Recomandări din partea salvatorilor

În urma incidentului, reprezentanții SMURD au transmis o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor extreme înregistrate în ultimele zile.

𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐚̂𝐫𝐟: deplasați-vă în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul.

𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐞𝐟𝐨𝐫𝐭: evitați aglomerațiile, expunerea directă la soare și efortul fizic intens între orele 11:00-18:00.

𝐀𝐯𝐞𝐭̦𝐢 𝐠𝐫𝐢𝐣𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐢 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢: păstrați legătura cu persoanele în vârstă, interesați-vă de starea lor de sănătate și oferiți-le asistență la nevoie.

𝐍𝐮 𝐥𝐚̆𝐬𝐚𝐭̦𝐢 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐝𝐚𝐭𝐚̆ copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme, nici măcar pentru scurt timp!

𝐈̂𝐦𝐛𝐫𝐚̆𝐜𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐯𝐚𝐭: purtați pălării și ochelari de soare, haine lejere în culori deschise și materiale ușoare.

𝐇𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭: beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător.

𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐚̆𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢: nu consumați alcool și evitați băuturile care conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare.

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