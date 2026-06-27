Valul de căldură face victime la Brașov. O femeie a leșinat la mall

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 15:43

Valul de căldură face victime în țară. O femeie a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență după ce a leșinat în apropierea unui mall din Brașov.

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