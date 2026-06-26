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Două cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în luna iunie. Anunțul INSP

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 21:00
Actualizat26 iun. 2026, 23:39

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri că, în luna iunie, au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces, în rândul unor persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate și valurile de căldură, apărute după perioadele cu ploi abundente, favorizează răspândirea bolii.

”Temperaturile ridicate şi valurile de căldură ce urmează ploilor abundente, favorizează apariţia anumitor boli, dintre acestea făcând parte şi neuroinfecţia West Nile, o boală infecţioasă ce se transmite prin înţepătura de ţânţar”, au transmis, vineri, oficialii Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Specialiştii instituţiei fac câteva recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile:

Evitaţi expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

Utilizaţi substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor;

Utilizaţi substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei;

Împiedicaţi pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre);

Asiguraţi desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

Îndepărtaţi recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer.

”În sezonul 2026, în perioada 03.06.2019-25.06.2026 au fost înregistrate 2 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces”, au mai transmis oficialii INSP.

Potrivit lor, cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 70-79 ani. Un caz s-a înregistrat în judeţul Argeş şi altul în Suceava.

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