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Două cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în luna iunie. Anunțul INSP
FOTO: Arhivă
Publicat26 iun. 2026, 21:00
Actualizat26 iun. 2026, 23:39
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri că, în luna iunie, au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces, în rândul unor persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate și valurile de căldură, apărute după perioadele cu ploi abundente, favorizează răspândirea bolii.
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