Două cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în luna iunie. Anunțul INSP

Publicat 26 iun. 2026, 21:00 Actualizat 26 iun. 2026, 23:39

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri că, în luna iunie, au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces, în rândul unor persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate și valurile de căldură, apărute după perioadele cu ploi abundente, favorizează răspândirea bolii.

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