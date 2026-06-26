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Social· 2 min citire
Canicula face victime. 40 de oameni au murit înecați la scăldat
Victime la scăldat
Publicat26 iun. 2026, 17:56
SursăRealitatea PLUS
Valul de caniculă din România provoacă tragedii. Aproximativ 40 de oameni s-au înecat, după ce au intrat în ape neamenajate pentru a se răcori.
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