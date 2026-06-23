Durere în sport: tânăr fotbalist de 21 de ani, în moarte cerebrală după ce s-a înecat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 21:41

Familia lui Kenzo Kies, un fotbalist francez în vârstă de doar 21 de ani, trece prin clipe de coșmar. Tânărul sportiv a fost declarat în moarte cerebrală în urma unui grav accident petrecut în fluviul Ron, în apropierea orașului Lyon, după ce a fost surprins de un curent puternic în timpul unei zile caniculare.

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