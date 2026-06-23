Durere în sport: tânăr fotbalist de 21 de ani, în moarte cerebrală după ce s-a înecat

Familia lui Kenzo Kies, un fotbalist francez în vârstă de doar 21 de ani, trece prin clipe de coșmar. Tânărul sportiv a fost declarat în moarte cerebrală în urma unui grav accident petrecut în fluviul Ron, în apropierea orașului Lyon, după ce a fost surprins de un curent puternic în timpul unei zile caniculare.
Accident dramatic în apropiere de Lyon
Incidentul s-a produs luni după-amiază, în zona cascadelor Feyssine, un loc frecventat de numeroase persoane care caută răcoare în perioadele cu temperaturi extreme. Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, patru persoane aflate în apă au fost surprinse de un curent puternic și au întâmpinat dificultăți în a ajunge la mal.
Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Două dintre persoane au reușit să iasă din apă fără a avea nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce o a treia victimă a fost salvată, resuscitată și transportată la spital, fiind în afara oricărui pericol.
Situația lui Kenzo Kies s-a dovedit însă mult mai gravă.
Căutări contracronometru pentru salvarea fotbalistului
După dispariția tânărului în apele fluviului, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Salvatorii și scafandrii au intervenit în condiții dificile, încercând să îl localizeze cât mai rapid.
După mai multe minute de căutări intense, sportivul a fost găsit și scos din apă. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și l-au transportat de urgență la spital.
Din nefericire, perioada îndelungată petrecută sub apă a provocat complicații severe cauzate de lipsa oxigenului la nivel cerebral. Ulterior, medicii au confirmat că fotbalistul se află în moarte cerebrală, veste care a provocat un val de emoție în rândul familiei, colegilor și suporterilor.
Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Cine era Kenzo Kies
Considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai fotbalului francez, Kenzo Kies și-a început cariera la academia clubului Olympique Lyonnais, unde a evoluat timp de opt ani la nivel juvenil și pentru echipele de rezerve.
Ulterior, și-a continuat dezvoltarea la AS Saint-Étienne, înainte de a ajunge la echipa secundă a clubului En Avant Guingamp, formație care activează în liga secundă din Franța.
Evoluțiile sale îi aduseseră statutul de tânăr talent cu perspective importante în fotbalul profesionist.
Avertismentul autorităților după seria de înecuri
În contextul numeroaselor incidente petrecute în ultimele zile, autoritățile franceze au transmis un nou apel la prudență pentru persoanele care aleg să se răcorească în râuri, lacuri sau alte zone nesupravegheate.
Ministrul Sportului din Franța, Marina Ferrari, a atras atenția asupra creșterii numărului de accidente produse în timpul valului de căldură care afectează țara.
Oficialul a subliniat că numeroase persoane aleg să înoate în zone neamenajate sau nesupravegheate, unde riscul producerii unor tragedii este semnificativ mai mare, recomandând populației să utilizeze exclusiv locurile special amenajate și monitorizate de salvamari.
Specialiștii avertizează că temperaturile extreme determină tot mai multe persoane să caute refugiu în ape curgătoare sau lacuri, însă curenții puternici, diferențele de temperatură și lipsa supravegherii pot transforma rapid o activitate recreativă într-o tragedie.