Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile turneului WTA de la Toronto. Recordul stabilit în 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:20

Liderul mondial Aryna Sabalenka s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, după ce a învins-o în două seturi pe chinezoaica Zhang Shuai. Succesul i-a adus belarusei a 25-a victorie pe suprafață dură în actualul sezon.

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