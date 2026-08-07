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Sport· 2 min citire
Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile turneului WTA de la Toronto. Recordul stabilit în 2026
Aryna Sabalenka (foto: profimedia)
Liderul mondial Aryna Sabalenka s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, după ce a învins-o în două seturi pe chinezoaica Zhang Shuai. Succesul i-a adus belarusei a 25-a victorie pe suprafață dură în actualul sezon.
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