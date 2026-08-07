Realitatea.NET
Sport· 2 min citire

Aryna Sabalenka s-a calificat în optimile turneului WTA de la Toronto. Recordul stabilit în 2026

Aryna Sabalenka (foto: profimedia)

Aryna Sabalenka (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:20

Liderul mondial Aryna Sabalenka s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, după ce a învins-o în două seturi pe chinezoaica Zhang Shuai. Succesul i-a adus belarusei a 25-a victorie pe suprafață dură în actualul sezon.

Principala favorită a turneului s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră și 16 minute de joc. Deși tabela a indicat un succes relativ clar, Sabalenka a avut parte de o partidă mai echilibrată decât sugerează scorul final.

Zhang Shuai a rămas aproape de liderul clasamentului WTA pe parcursul întâlnirii și a avut chiar o minge de break în ultimul game. Sabalenka a gestionat însă momentul dificil, a salvat șansa adversarei și a câștigat următoarele trei puncte pentru a închide meciul în minimum de seturi.

Liderul mondial, 25 de victorii pe suprafață dură în 2026

„A fost cu siguranță un meci dificil. Ea a jucat foarte bine. Nu este ușor atunci când încerci să închizi meciul și să mergi să te odihnești, iar adversara are minge de break. Sunt fericită că am reușit să rămân concentrată și să închei partida în două seturi”, a declarat Sabalenka după partidă.

Victoria de la Toronto a fost a 25-a reușită de Sabalenka pe hard în acest an, singura sa înfrângere pe această suprafață venind în finala Openului Australiei. Potrivit datelor WTA, belarusa este cea mai rapidă jucătoare care atinge borna de 25 de victorii pe hard într-un sezon de la Serena Williams, în 2016.

Sabalenka și-a mărit totodată avantajul în duelurile directe cu Zhang Shuai, conducând acum cu 5-1. Liderul mondial a câștigat ultimele cinci confruntări cu jucătoarea din China, de fiecare dată în două seturi.

În optimile de finală, Aryna Sabalenka o va întâlni pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 16-a favorită a competiției. Belarusa are avantaj de 5-4 în meciurile directe și s-a impus în trei dintre ultimele patru dueluri, inclusiv la Berlin, în iunie.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Aryna Sabalenkawta torontooptimi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe