Doi din trei români nu fac deloc sport. România, mult sub media Uniunii Europene

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 15:43

Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, arată un nou Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66%, față de 39% la nivelul Uniunii Europene.

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