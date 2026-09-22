Doi din trei români nu fac deloc sport. România, mult sub media Uniunii Europene

Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, arată un nou Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66%, față de 39% la nivelul Uniunii Europene.
Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, iar 16% fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. La nivelul Uniunii Europene, procentele sunt de 9%, respectiv 38%. Datele vin în contextul în care și în rândul tinerilor nivelul de activitate fizică zilnică este redus.
În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% dintre cei chestionați spun că merg de obicei pe jos cel puțin 10 minute o dată, în patru până la șapte zile pe săptămână, comparativ cu 72% la nivelul Uniunii Europene. Doar 2% dintre români spun că nu merg niciodată pe jos atât de mult, față de 4% în UE. În ceea ce privește activitatea fizică din afara sportului, 29% dintre români spun că fac zilnic activități precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, dansul sau grădinăritul. Alți 24% spun că desfășoară astfel de activități de mai multe ori pe săptămână.
Pentru românii care fac sport sau alte activități fizice, locuința este principalul loc în care aleg să se miște. 50% indică propria casă, față de 33% la nivelul UE. Parcul este menționat de 29% dintre respondenții români, comparativ cu 47% la nivel european, iar sala de fitness de doar 10%, față de 19% în UE.
Peste opt ore pe scaun într-o zi obișnuită
Lipsa timpului este principalul motiv pentru care românii nu fac mai des exerciții fizice, fiind indicată de 35% dintre respondenți, față de 37% dintre europeni. Lipsa motivației este menționată de 19% dintre români, în timp ce 15% spun că lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc îi împiedică să facă mai multă mișcare. La nivelul UE, acest procent este de 7%. În ceea ce privește timpul petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de opt ore și jumătate într-o zi obișnuită, față de 12% la nivelul Uniunii Europene.
Datele Eurobarometrului au fost colectate în România în perioada 9-29 aprilie 2026, pe baza a 1.045 de interviuri.