Doliu în fotbal: Sandro Mazzola, legenda lui Inter Milano, a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:59

Fotbalul italian este în doliu după moartea lui Sandro Mazzola, una dintre figurile emblematice din istoria lui Inter Milano. Fostul mare atacant al naționalei Italiei a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, iar vestea a fost anunțată sâmbătă de clubul Nerazzurro.

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