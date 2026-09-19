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Doliu în fotbal: Sandro Mazzola, legenda lui Inter Milano, a murit

Sandro Mazzola

Sandro Mazzola

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:59

Fotbalul italian este în doliu după moartea lui Sandro Mazzola, una dintre figurile emblematice din istoria lui Inter Milano. Fostul mare atacant al naționalei Italiei a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, iar vestea a fost anunțată sâmbătă de clubul Nerazzurro.

Mazzola și-a dedicat întreaga carieră profesionistă lui Inter, pentru care a evoluat timp de 17 ani. În tricoul formației milaneze a disputat 565 de partide și a înscris 158 de goluri, contribuind la cucerirea a patru titluri în Serie A și două Cupe ale Europei.

Clubul Inter Milano l-a descris drept una dintre cele mai importante personalități din istoria formației, subliniind legătura sa cu echipa încă din copilărie.

Sandro Mazzola, o carieră construită la Inter

Mazzola a ajuns la Inter încă de când era copil și a rămas fidel clubului pe tot parcursul carierei sale de fotbalist. Debutul la echipa de seniori a venit la doar 18 ani, într-un context neobișnuit.

Inter a fost nevoită să folosească formația de tineret într-o partidă cu Juventus, după ce autoritățile fotbalistice italiene au decis rejucarea unei întâlniri în urma unor incidente provocate de suporteri.

Tânărul Mazzola a înscris atunci singurul gol al lui Inter, din penalty, într-o partidă pierdută categoric, scor 9-1.

A cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Inter

La scurt timp după debut, Mazzola a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei. În 1964, atacantul a avut o contribuție decisivă la primul mare succes european din istoria lui Inter.

În finala Cupei Campionilor Europeni disputată împotriva lui Real Madrid, Mazzola a marcat două goluri, iar Inter s-a impus cu 3-1. Un an mai târziu, formația italiană a câștigat din nou trofeul, iar Mazzola a avut un rol important și în acel parcurs.

Pe plan intern, fotbalistul a contribuit la cucerirea a patru campionate ale Italiei.

Campion european cu Italia

Sandro Mazzola a avut o carieră importantă și la echipa națională. A făcut parte din lotul Italiei care a câștigat Campionatul European din 1968.

Doi ani mai târziu, a ajuns alături de reprezentativa Italiei până în finala Cupei Mondiale din 1970, disputată în Mexic. Italia a pierdut atunci în fața Braziliei, însă turneul a rămas unul dintre momentele importante ale carierei sale internaționale.

Fiul unei alte legende, Valentino Mazzola

Povestea lui Sandro Mazzola a fost marcată încă din copilărie de o tragedie. Tatăl său, Valentino Mazzola, fost internațional italian și căpitan al echipei Torino, a murit în anul 1949, în dezastrul aviatic de la Superga.

Sandro avea doar șase ani când avionul în care se afla echipa Torino s-a prăbușit la întoarcerea din Portugalia. Tragedia a curmat viețile tuturor membrilor echipei care reveneau de la un meci disputat la Lisabona.

După retragere, a rămas în fotbal

Mazzola și-a încheiat cariera de jucător în 1977, după 17 ani petrecuți la Inter. Ulterior, a continuat să activeze în fotbal și a ocupat funcția de director sportiv la Inter.

Mai târziu, a lucrat și pentru Torino, clubul la care evoluase tatăl său și cu care familia Mazzola avea o legătură istorică.

Prin dispariția sa, fotbalul italian pierde una dintre figurile asociate unei perioade importante din istoria lui Inter.

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