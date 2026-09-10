Tavi Popescu pleacă de la FCSB. Gigi Becali a confirmat transferul. Salariul pe care îl va încasa

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 20:07

Octavian Popescu se pregătește să plece de la FCSB în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Fotbalistul ofensiv în vârstă de 23 de ani va continua, cel mai probabil, în campionatul Greciei, la Levadiakos, club antrenat de Elias Charalambous, fostul tehnician al roș-albaștrilor.

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