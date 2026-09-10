Tavi Popescu pleacă de la FCSB. Gigi Becali a confirmat transferul. Salariul pe care îl va încasa

Octavian Popescu se pregătește să plece de la FCSB în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Fotbalistul ofensiv în vârstă de 23 de ani va continua, cel mai probabil, în campionatul Greciei, la Levadiakos, club antrenat de Elias Charalambous, fostul tehnician al roș-albaștrilor.
Mutarea ar urma să se realizeze sub forma unui împrumut valabil până în vara anului 2027. Conform informațiilor apărute în presa sportivă, gruparea elenă nu va achita o taxă pentru cedarea temporară a internaționalului român, însă își va asuma plata integrală a salariului jucătorului.
Pentru Tavi Popescu, transferul în Grecia vine și cu un câștig financiar. La FCSB, salariul său fusese ridicat în această vară la aproximativ 10.000 de euro pe lună. Levadiakos ar urma să completeze suma cu încă 5.000 de euro lunar, astfel că fotbalistul ar putea încasa 15.000 de euro pe lună pe durata experienței din Superliga Greciei.
Gigi Becali a confirmat acordul pentru plecarea lui Octavian Popescu
Gigi Becali a anunțat că înțelegerea pentru plecarea lui Octavian Popescu este deja stabilită, iar actele urmează să fie pregătite de Mihai Stoica.
„I-am dat voie să plece în Grecia la Charalambous. I-am spus lui Meme Stoica să facă actele și totul este în regulă. Va fi împrumut pe un an de zile, apoi vedem ce se va întâmpla cu el”, a spus patronul FCSB, potrivit Fanatik.
Decizia reprezintă o nouă etapă pentru fotbalistul care a ajuns la FCSB în 2020 și care, la începutul carierei sale la București, era văzut drept unul dintre cei mai promițători jucători români din generația sa.
Octavian Popescu caută relansarea în Grecia
În ultima perioadă, Octavian Popescu a avut evoluții fluctuante și nu a mai beneficiat de aceeași încredere la FCSB. Prestațiile sale au fost comentate în repetate rânduri de Gigi Becali, iar plecarea la Levadiakos îi poate oferi atacantului șansa de a juca mai constant și de a-și recăpăta încrederea.
Un element important al transferului este relația cu Elias Charalambous. Antrenorul cipriot îl cunoaște pe Popescu din perioada petrecută pe banca FCSB, iar colaborarea dintre cei doi ar putea conta în încercarea jucătorului de a reveni la nivelul care l-a transformat într-un nume important în lotul roș-albaștrilor.
Dacă toate formalitățile vor fi încheiate, Octavian Popescu va deveni unul dintre românii care evoluează în prima ligă din Grecia, iar FCSB va monitoriza parcursul său până la finalul împrumutului.