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Sport· 2 min citire
Răzvan Marin, gol de senzație în Liga Campionilor! Românul a decis victoria lui AEK Atena și a fost omul meciului
Răzvan Marin (foto: profimedia)
AEK Atena a început cu dreptul parcursul din grupa Ligii Campionilor. Formația pregătită de Marko Nikolic s-a impus marți seară, pe Allwyn Arena, scor 1−0, în fața austriecilor de la LASK Linz, iar Răzvan Marin a marcat golul care a făcut diferența.
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