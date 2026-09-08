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Răzvan Marin, gol de senzație în Liga Campionilor! Românul a decis victoria lui AEK Atena și a fost omul meciului

Răzvan Marin (foto: profimedia)

Răzvan Marin (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 22:58

AEK Atena a început cu dreptul parcursul din grupa Ligii Campionilor. Formația pregătită de Marko Nikolic s-a impus marți seară, pe Allwyn Arena, scor 1−0, în fața austriecilor de la LASK Linz, iar Răzvan Marin a marcat golul care a făcut diferența.

Internaționalul român a înscris în minutul 21, dintr-o lovitură liberă executată excelent. Marin a trimis mingea peste zid, cu efect, direct lângă vinclul porții apărate de Jungwirth, iar AEK a preluat conducerea.

Grecii au avut inițiativa încă din startul partidei. Jovic a trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 3, iar gazdele au continuat să pună presiune după reușita românului. LASK a avut însă o oportunitate importantă înainte de pauză, când Lang a rămas într-o poziție favorabilă, dar Brignoli a intervenit inspirat.

AEK a rezistat presiunii din repriza a doua

Portarul formației din Atena a fost din nou decisiv în minutul 49, când a respins cu piciorul tentativa lui Horvath din interiorul careului. AEK a crezut că și-a dublat avantajul în minutul 64, după ce Jovic a trimis balonul în plasă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Pe final, echipa lui Marko Nikolic a mai avut șanse prin Varga și Zini, fără să transforme. De partea cealaltă, LASK putea smulge egalarea în prelungiri, însă Kalajdzic a irosit o ocazie uriașă.

AEK Atena a câștigat astfel primele trei puncte în grupa Ligii Campionilor, iar Răzvan Marin a primit titlul de cel mai bun jucător al întâlnirii.

Aston Villa, victorie spectaculoasă la Bruges

Într-un alt meci al serii, Aston Villa a învins Club Brugge cu scorul de 3−2, în Belgia. Pentru englezi au marcat McGinn, Buendia și Nicolas Jackson, în timp ce Vetlesen și Tresoldi, acesta din urmă din penalty, au punctat pentru gazde.

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