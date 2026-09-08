Răzvan Marin, gol de senzație în Liga Campionilor! Românul a decis victoria lui AEK Atena și a fost omul meciului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 22:58

AEK Atena a început cu dreptul parcursul din grupa Ligii Campionilor. Formația pregătită de Marko Nikolic s-a impus marți seară, pe Allwyn Arena, scor 1−0, în fața austriecilor de la LASK Linz, iar Răzvan Marin a marcat golul care a făcut diferența.

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