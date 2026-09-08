Arina Sabalenka, calificare dramatică în semifinalele US Open. Lidera WTA a salvat meciul cu Linda Noskova

Arina Sabalenka s-a calificat marți în semifinalele US Open 2026, după un sfert de finală spectaculos contra cehoaicei Linda Noskova. Numărul unu mondial s-a impus greu, după aproape trei seturi de mare intensitate, scor 7-6(1), 3-6, 7-6(7).
Jucătoarea din Belarus ajunge astfel pentru a șasea ediție la rând între ultimele patru concurente de la Flushing Meadows și rămâne în cursa pentru al treilea său trofeu consecutiv la New York.
Sabalenka a revenit în setul decisiv
Meciul a fost unul echilibrat, iar Linda Noskova i-a creat mari probleme favoritei principale. Campioana de la Wimbledon a avut inițiativa în actul al treilea și a fost aproape de o surpriză importantă, însă Sabalenka a gestionat mai bine finalul.
Belarusa a găsit resursele necesare pentru a reveni, iar calificarea s-a decis într-un tie-break tensionat. Experiența liderei clasamentului WTA și-a spus cuvântul în punctele decisive, Sabalenka încheind partida cu 9-7 în tie-break-ul setului al treilea.
La 28 de ani, Arina Sabalenka are deja patru titluri de Grand Slam în palmares și își confirmă încă o dată constanța remarcabilă pe hardul american.
Linda Noskova, parcurs impresionant la New York
Pentru Linda Noskova, în vârstă de 21 de ani, sfertul de finală de la US Open a reprezentat o premieră. A fost al treilea ei sfert de finală într-un turneu de Grand Slam, după evoluțiile notabile din acest sezon, în care a cucerit și titlul de la Wimbledon.
Deși a ratat calificarea în semifinale, cehoaica a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu jucătoarele din vârful ierarhiei mondiale.
Cu cine joacă Sabalenka în semifinale
În penultimul act al competiției, Arina Sabalenka va întâlni câștigătoarea duelului american dintre Jessica Pegula, locul 3 WTA, și Emma Navarro, ocupanta poziției 27 în clasamentul mondial.
Victoria obținută în fața Lindei Noskova nu îi asigură însă automat Sabalenkăi menținerea pe primul loc WTA. Elena Rybakina, principala sa urmăritoare în clasament, poate prelua șefia ierarhiei dacă ajunge în semifinale și își continuă parcursul la US Open.