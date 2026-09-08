Arina Sabalenka, calificare dramatică în semifinalele US Open. Lidera WTA a salvat meciul cu Linda Noskova

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 22:33

Arina Sabalenka s-a calificat marți în semifinalele US Open 2026, după un sfert de finală spectaculos contra cehoaicei Linda Noskova. Numărul unu mondial s-a impus greu, după aproape trei seturi de mare intensitate, scor 7-6(1), 3-6, 7-6(7).

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