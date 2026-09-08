Cristi Chivu, declarație emoționantă despre Jose Mourinho înainte de Real Madrid – Inter: „Nu voi uita niciodată”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 20:10

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a vorbit elogios despre Jose Mourinho înaintea duelului cu Real Madrid, programat marți seară pe stadionul Santiago Bernabeu, în UEFA Champions League. Tehnicianul român a subliniat rolul important pe care portughezul l-a avut în viața și cariera sa.

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