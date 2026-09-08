Cristi Chivu, declarație emoționantă despre Jose Mourinho înainte de Real Madrid – Inter: „Nu voi uita niciodată”

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a vorbit elogios despre Jose Mourinho înaintea duelului cu Real Madrid, programat marți seară pe stadionul Santiago Bernabeu, în UEFA Champions League. Tehnicianul român a subliniat rolul important pe care portughezul l-a avut în viața și cariera sa.
Chivu a fost jucătorul lui Inter în perioada în care Mourinho a pregătit echipa italiană, între 2008 și 2010. Cei doi au cucerit împreună trofeul Champions League în 2010, după finala câștigată contra lui Bayern Munchen chiar pe arena din Madrid.
Cristian Chivu, despre Jose Mourinho: „Nu voi uita niciodată”
La conferința de presă premergătoare partidei Real Madrid – Inter, Cristian Chivu a rememorat relația pe care a avut-o cu Jose Mourinho în vestiarul nerazzurrilor.
„Este o persoană specială pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. M-a ajutat enorm într-un moment dificil și este ceva ce nu voi uita niciodată”, a declarat Cristian Chivu.
Antrenorul român a apreciat și capacitatea lui Mourinho de a se adapta rapid la cluburile pe care le pregătește, dar mai ales felul în care reușește să transmită mentalitate și încredere echipelor sale.
„Știe să înțeleagă foarte bine contextul echipei pe care o reprezintă și să își transmită mentalitatea. Este un învingător, iar comunicarea lui vine întotdeauna la momentul potrivit. Puțini reușesc să facă acest lucru așa cum îl face el”, a spus Chivu.
Tehnicianul lui Inter este convins că Real Madrid poate avea un parcurs solid sub conducerea portughezului: „A câștigat oriunde a mers și sunt sigur că Real Madrid va avea un sezon foarte bun”.
Chivu: „Nu am copiat niciodată pe nimeni”
Deși îl respectă profund pe Mourinho, Cristian Chivu a explicat că nu încearcă să reproducă stilul fostului său antrenor în activitatea de pe banca tehnică.
„Nu am copiat niciodată pe nimeni. Am propria idee despre fotbal, construită în timp, din experiența mea de jucător și apoi de antrenor”, a afirmat românul.
Chivu a evitat, totodată, să formuleze concluzii definitive despre noul mandat al lui Mourinho la Real Madrid. În opinia sa, sezonul este abia la început, iar rezultatele de până acum nu oferă încă o imagine completă.
„Este prea devreme. Startul a fost echilibrat, chiar dacă au pierdut ultimul meci pe nedrept, pentru că au jucat bine. Real Madrid este un club cu o istorie uriașă și are un antrenor care știe ce trebuie făcut”, a precizat Chivu.
Amintirea finalei din 2010, pe Santiago Bernabeu
Revenirea pe Santiago Bernabeu are o încărcătură aparte pentru Cristian Chivu. Pe această arenă, fundașul român a câștigat Liga Campionilor cu Inter, în finala din 2010, când formația pregătită de Jose Mourinho s-a impus cu 2−0 în fața lui Bayern Munchen.
Actualul antrenor al lui Inter a remarcat schimbările prin care a trecut stadionul madrilenilor, însă a avertizat că orice partidă disputată pe Bernabeu rămâne extrem de complicată.
„Stadionul a fost renovat și este mai frumos, mai modern. Are o tradiție extraordinară și ne bucurăm să putem juca aici un meci de Champions League”, a spus Chivu.
Românul a amintit și de statistica nefavorabilă a lui Inter în deplasările de la Madrid, însă a transmis că echipa sa va încerca să demonstreze că poate concura de la egal la egal cu Real.
„Să joci pe Bernabeu nu este ușor pentru nimeni. Inter nu a mai câștigat aici de foarte mult timp. Vom face tot ce putem pentru a arăta că suntem competitivi și că avem ambiția de a domina. Nu există o rețetă perfectă împotriva lui Real Madrid, fiindcă are jucători capabili să decidă un meci indiferent de planul adversarului.”