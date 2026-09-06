Hagi a ales 48 de jucători pentru Liga Națiunilor. România joacă patru meciuri în 11 zile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 13:36

Naționala României se pregătește pentru primele confruntări din noua ediție a Ligii Națiunilor. Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a fotbaliștilor monitorizați pentru acțiunea din finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie.

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