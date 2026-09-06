Hagi a ales 48 de jucători pentru Liga Națiunilor. România joacă patru meciuri în 11 zile

Naționala României se pregătește pentru primele confruntări din noua ediție a Ligii Națiunilor. Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a fotbaliștilor monitorizați pentru acțiunea din finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie.
Selecționerul a inclus 48 de nume, din campionate externe și din Superligă. Lotul definitiv urmează să fie anunțat aproape de data reunirii, programată pe 20 septembrie, la CNF Mogoșoaia.
România are un program concentrat, cu patru meciuri în decurs de 11 zile. Tricolorii vor întâlni Suedia de două ori, dar și Bosnia și Herțegovina și Polonia. Partida cu Bosnia și Herțegovina, de pe Arena Națională, se va juca fără spectatori.
Portarii aflați pe lista preliminară
În lotul lărgit se regăsesc Ionuț Radu, de la Celta Vigo, Otto Hindrich, legitimat la Legia Varșovia, și Valentin Cojocaru, de la Pogon Szczecin. Dintre portarii din Superligă au fost luați în calcul Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova, și Ștefan Târnovanu, de la FCSB.
Fundașii convocați preliminar
Gheorghe Hagi are pe listă mai multe variante pentru defensivă, inclusiv pe Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Deian Sorescu, Bogdan Racovițan și Virgil Ghiță.
Lista completă a fundașilor:
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)
Tony Strata (Vitória Guimarães)
Deian Sorescu (Gaziantep)
Radu Drăgușin (Fiorentina)
Andrei Coubiș (Lincoln City)
Bogdan Racovițan (Raków)
Alexandru Pașcanu (Rapid)
Virgil Ghiță (Hannover 96)
Andrei Burcă (Yunnan Yukun)
Matei Ilie (Kasımpaşa)
Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)
Andrei Borza (Çorum)
Lisav Eissat (Bristol City)
Raul Opruț (Dinamo)
Cine poate apărea la mijloc
La mijlocul terenului, selecționerul se poate baza pe experiența lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, dar a nominalizat și jucători aflați la început de drum la prima reprezentativă, precum Andrei Mărginean, Marius Corbu sau Constantin Grameni.
Jucătorii incluși pe lista preliminară sunt Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Marius Marin, Andrei Mărginean, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Marius Corbu, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir, David Matei, Alexandru Cicâldău și Constantin Grameni.
Dennis Man, Ianis Hagi și Florinel Coman, printre atacanți
Compartimentul ofensiv este cel mai numeros. Pe lista lărgită apar Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman, Darius Olaru, Valentin Mihăilă, Denis Drăguș și Louis Munteanu.
Atacanții monitorizați pentru meciurile din Liga Națiunilor sunt:
Dennis Man (PSV)
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise)
Olimpiu Moruțan (Rapid)
Alexandru Dobre (Rapid)
David Miculescu (FCSB)
Ianis Hagi (Alanyaspor)
Florin Tănase (Omonia)
Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor)
Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)
Rareș Ilie (Mantova)
Ianis Stoica (Estrela Amadora)
Florinel Coman (Al-Gharafa)
Denis Drăguș (FCSB)
Louis Munteanu (D.C. United)
Daniel Bîrligea (Frosinone)
Denis Alibec (Farul Constanța)
Alexandru Musi (Dinamo)
Programul României în Liga Națiunilor
Vineri, 25 septembrie: Suedia – România, la Strawberry Arena
Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, fără spectatori
Vineri, 2 octombrie: Polonia – România, pe Stadion Narodowy
Luni, 5 octombrie: România – Suedia, pe Arena Națională