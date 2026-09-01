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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la US Open. Victorie clară cu Julia Grabher
Sorana Cîrstea (foto: profimedia)
Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, s-a calificat în turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al sezonului.
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