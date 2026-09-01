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Sport· 1 min citire

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la US Open. Victorie clară cu Julia Grabher

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 08:55

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, s-a calificat în turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al sezonului.

Jucătoarea română a învins-o în primul tur pe Julia Grabher, din Austria, aflată pe poziția 114 în ierarhia mondială. Cîrstea s-a impus în minimum de seturi, cu scorul de 6-3, 6-0.

Cîrstea a trecut într-o oră și 29 de minute de Grabher

Partida a durat o oră și 29 de minute, iar Sorana a încheiat duelul cu un set secund dominant, în care nu i-a cedat niciun game adversarei sale.

Ce premiu primește Sorana Cîrstea după calificarea în turul doi

În runda următoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe franțuzoaica Diane Parry, locul 31 WTA. Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive în circuitul profesionist.

Prin accederea în turul doi de la US Open, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 190.000 de dolari.

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