Universitatea Craiova, eliminată dramatic de Ararat-Armenia din Europa League. Gol decisiv după două penalty-uri apărate de Popescu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 aug. 2026, 21:40

Universitatea Craiova a ratat calificarea în faza ligii Europa League, după ce a fost învinsă de Ararat-Armenia, scor 0−1 în returul disputat la Erevan. Formația armeană s-a impus cu 2−1 la general, după remiza, scor 1−1, consemnată la Craiova.

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