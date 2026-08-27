Universitatea Craiova, eliminată dramatic de Ararat-Armenia din Europa League. Gol decisiv după două penalty-uri apărate de Popescu

Universitatea Craiova a ratat calificarea în faza ligii Europa League, după ce a fost învinsă de Ararat-Armenia, scor 0−1 în returul disputat la Erevan. Formația armeană s-a impus cu 2−1 la general, după remiza, scor 1−1, consemnată la Craiova.
Soarta „alb-albaștrilor” s-a decis în prelungirile partidei, după o fază rar întâlnită. Laurențiu Popescu a reușit să respingă de două ori execuțiile lui Sandro Lima de la punctul cu var, însă atacantul gazdelor a marcat până la urmă din apropiere.
Final incredibil la Erevan
Returul dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova părea să se îndrepte spre prelungiri, în condițiile în care tabela arăta 0−0 până în minutele de final.
În minutul 90+5, gazdele au primit penalty. Sandro Lima a tras spre colțul din dreapta lui Laurențiu Popescu, însă portarul Craiovei a intervenit salvator și a respins.
După verificarea fazei, arbitrul a decis repetarea loviturii de pedeapsă. Oleksandr Romanchuk pătrunsese în careu înainte ca Lima să execute, iar fundașul oltenilor a fost cel care trimisese ulterior mingea în corner.
Lima a executat din nou în minutul 90+8, iar Popescu a ghicit încă o dată direcția. Mingea respinsă a rămas însă în zona porții, iar atacantul echipei din Erevan a reacționat rapid și a trimis în plasă pentru 1−0.
Ararat-Armenia merge mai departe cu 2−12-12−1 la general
În turul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1−1. Ararat-Armenia deschisese scorul prin Alexandros Malis, în timp ce Nicușor Bancu restabilise egalitatea pentru Universitatea Craiova.
Victoria obținută în Armenia le aduce gazdelor calificarea în faza ligii Europa League, cu scorul general de 2−1.
Universitatea Craiova continuă în Conference League
Chiar dacă a pierdut duelul cu Ararat-Armenia, Universitatea Craiova nu își încheie parcursul european. Conform regulamentului UEFA pentru sezonul 2026/2027, echipele eliminate în play-off-ul Europa League intră direct în faza ligii Conference League.
Oltenii își vor afla adversarele la tragerea la sorți programată pe 28 august. Faza ligii Conference League va debuta pe 15 octombrie și include șase etape.