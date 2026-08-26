Serena și Venus Williams revin împreună la dublu feminin, la US Open 2026. Organizatorii le-au acordat wildcard

Serena Williams și Venus Williams vor juca împreună în proba de dublu feminin de la US Open 2026, după ce organizatorii turneului de Grand Slam de la New York le-au oferit un wildcard.
Cele două surori, una dintre cele mai titrate perechi din istoria tenisului, revin pe tabloul de dublu feminin de la Flushing Meadows după ultima lor participare comună din 2022, ediție care a coincis cu retragerea emoționantă a Serenei Williams din circuit, conform Reuters.
Serena și Venus Williams vor participa la US Open datorită unui wildcard
Serena Williams, în vârstă de 44 de ani și câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam la simplu, a revenit recent în competiții după aproape patru ani de pauză. Americanca a jucat la Queen’s Club Championships, la Londra, în luna iunie 2026, iar apoi a participat la US Open și în proba de dublu mixt, alături de Carlos Alcaraz.
Perechea Serena Williams – Carlos Alcaraz a fost eliminată marți, în sferturile de finală ale tabloului de dublu mixt. Totuși, fosta lideră mondială a atras atenția prin serviciul său, reușind un as de 193,1 km/h pe arena Arthur Ashe, performanță întâmpinată cu entuziasm de public.
Venus Williams, ajunsă la 46 de ani, a avut și ea rezultate notabile la ultima ediție a US Open. În 2025, a ajuns până în sferturile de finală ale probei de dublu feminin, alături de jucătoarea canadiană Leylah Fernandez.
Serena și Venus Williams, foste campioane la US Open
Surorile Williams au mai evoluat împreună în august 2026 la turneul de la Cincinnati, însă au pierdut în primul meci. De-a lungul carierei, Serena și Venus au format una dintre cele mai puternice echipe de dublu din tenisul feminin.
Americancele au cucerit trofeul la dublu feminin la US Open în 2009 și 2019, iar participarea lor din acest an este a zecea împreună la turneul de la Flushing Meadows.
Meciurile din primul tur al probei de dublu feminin de la US Open sunt programate să înceapă pe 3 septembrie.