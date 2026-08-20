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Sport· 1 min citire

Dragoste VS. patriotism la Cupa Mondială. Ce a ales premierul?

Rob Jetten

Rob Jetten

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 20:33
SursăRealitatea PLUS

Prim-ministrul Olandei Rob Jetten a trăit o adevărată dilemă la Cupa Mondială de hochei pe iarbă. Prezent în tribune la meciul dintre Olanda și Argentina, premierul a fost împărțit între loialitatea națională și cea personală pentru că partenerul său de viață joacă în naționala argentiniană.

Dilema premierului Olandei la Cupa Mondială

Întrebat pe cine va susține premierul a glumit că va rămâne loial Olandei dar meciul a atras toate privirile, mai ales că olandezii s-au impus în teren cu 3 la 0.

Cel mai tânăr și primul premier declarat homosexual al Olandei și partenerul său sunt logodiți din noiembrie 2024, iar relația lor este adesea reflectată în presă și pe rețelele de socializare.

Un moment recent în care cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat în timpul Cupei Mondiale de hochei pe iarbă a devenit viral stârnind controverse în rândul oamenilor.

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