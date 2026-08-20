Dragoste VS. patriotism la Cupa Mondială. Ce a ales premierul?

Publicat 20 aug. 2026, 20:33 Sursă Realitatea PLUS

Prim-ministrul Olandei Rob Jetten a trăit o adevărată dilemă la Cupa Mondială de hochei pe iarbă. Prezent în tribune la meciul dintre Olanda și Argentina, premierul a fost împărțit între loialitatea națională și cea personală pentru că partenerul său de viață joacă în naționala argentiniană.

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