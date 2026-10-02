Simona Halep reziliază contractul cu AnimaWings, după cererea de insolvență: „Am fost luată prin surprindere”

Simona Halep a anunțat că a decis să rezilieze contractul de imagine cu AnimaWings, după ce compania aeriană a solicitat intrarea în insolvență și a suspendat temporar zborurile. Fosta lideră mondială susține că nu a fost implicată în conducerea operatorului și că nu a obținut beneficii financiare din parteneriat.
Reacția sportivei a venit vineri, 2 octombrie, la o zi după anunțul privind suspendarea zborurilor. AnimaWings solicitase deschiderea procedurii de insolvență miercuri, 30 septembrie, prezentând demersul drept o măsură pentru reorganizarea activității.
Simona Halep încheie colaborarea cu AnimaWings
În mesajul publicat pe Instagram, Simona Halep a explicat că a aflat din spațiul public despre problemele companiei. Sportiva spune că a așteptat clarificări, inclusiv juridice, înainte de a anunța o decizie privind colaborarea.
„Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc”, a transmis Halep pe Instagram.
Fosta lideră mondială a anunțat că pune capăt contractului de imagine și și-a exprimat regretul pentru situația pasagerilor afectați.
„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare”, a precizat sportiva.
Halep spune că nu a primit bani
Simona Halep a subliniat că asocierea sa cu AnimaWings nu a presupus implicarea în administrarea companiei sau în deciziile acesteia.
„Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale”, a transmis fosta jucătoare de tenis.
Sportiva a mai afirmat că, până la momentul publicării mesajului, nu beneficiase financiar de pe urma colaborării.
„Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat”, a explicat Halep.
Ea a adăugat că își alege cu grijă partenerii și că nu își asociază numele cu branduri în care nu crede, însă unele situații se pot schimba rapid și imprevizibil.
Parteneriatul, anunțat în mai 2026
Colaborarea dintre Simona Halep și AnimaWings a fost anunțată oficial în mai 2026. Compania aeriană o prezentase pe sportivă drept ambasadoare de brand, într-un parteneriat construit în jurul performanței, profesionalismului și promovării României.
La puțin peste patru luni de la anunțarea asocierii, Halep a decis să încheie contractul, în contextul problemelor anunțate de operatorul aerian.
AnimaWings a solicitat insolvența
AnimaWings a solicitat deschiderea procedurii de insolvență pe 30 septembrie. În comunicarea inițială, compania a anunțat că urmărește continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor financiare.
Conducerea operatorului a invocat probleme tehnice repetate ale flotei și presiuni economice care au afectat activitatea. Inițial, compania precizase că va continua să opereze cu aeronavele disponibile, dar avertizase că pot apărea reprogramări și anulări de curse.
Ulterior, joi, 1 octombrie, AnimaWings a anunțat suspendarea temporară a tuturor zborurilor, pentru reorganizarea programului de operare.