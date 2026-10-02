Polonia – România, în Liga Națiunilor, la ce oră începe meciul. Lewandowski ar putea fi titular

Naționala României întâlnește Polonia vineri, 2 octombrie, la Varșovia, de la ora 21:45, ora României, în Liga Națiunilor. Tricolorii caută primele puncte după două înfrângeri, iar gazdele l-ar putea avea pe Robert Lewandowski în primul „11”.
Lewandowski, așteptat în primul „11”
Robert Lewandowski ar urma să revină în formula de start a Poloniei pentru confruntarea cu România, după ce a început pe banca de rezerve partida precedentă, cu Suedia.
Potrivit publicației poloneze Przegląd Sportowy, selecționerul Jan Urban pregătește mai multe schimbări în echipă. Lewandowski ar putea forma cuplul de atac al gazdelor alături de Karol Świderski.
România caută primele puncte
Naționala pregătită de Gheorghe Hagi abordează meciul de la Varșovia după două înfrângeri în primele două partide din această ediție a Ligii Națiunilor. România a pierdut cu Suedia, scor 1-2, la Stockholm, și cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, la București.
Tricolorii au astfel nevoie de primele puncte în confruntarea cu Polonia. Gazdele au început competiția cu o remiză împotriva Bosniei și Herțegovinei, scor 0-0, urmată de o înfrângere în Suedia, scor 1-3.
Partida Polonia – România se dispută vineri, 2 octombrie, la Varșovia, de la ora 21:45, ora României.
Lotul României pentru meciul cu Polonia
Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat joi lotul de 23 de jucători pentru confruntarea cu Polonia. Potrivit Federației Române de Fotbal, au fost convocați:
Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Alexandru Borza, Bogdan Racovițan, Anthony Joseph Patrick Strata.
Mijlocași: Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan.
Atacanți: Florin Tănase, Olimpiu Moruțan, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Dennis Man.
Louis Munteanu, indisponibil după accidentare
Louis Munteanu nu este disponibil pentru ultimele două meciuri din această fereastră a echipei naționale. Federația Română de Fotbal a precizat că atacantul a suferit o entorsă de gleznă miercuri seară.