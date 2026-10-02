Polonia – România, în Liga Națiunilor, la ce oră începe meciul. Lewandowski ar putea fi titular

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 09:36

Naționala României întâlnește Polonia vineri, 2 octombrie, la Varșovia, de la ora 21:45, ora României, în Liga Națiunilor. Tricolorii caută primele puncte după două înfrângeri, iar gazdele l-ar putea avea pe Robert Lewandowski în primul „11”.

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