Doliu în sport: a murit Pac, celebrul luptător englez

Lumea wrestlingului este în doliu după moartea neașteptată a luptătorului britanic Benjamin Satterley, cunoscut în ring sub numele de Pac. Sportivul avea doar 40 de ani și participase la un meci în Chicago cu o zi înainte de a fi găsit fără viață.
Federația All Elite Wrestling (AEW) a anunțat luni dispariția sportivului. Circumstanțele exacte ale morții nu sunt cunoscute deocamdată, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Pac a luptat cu o zi înainte de moarte
Benjamin Satterley a participat sâmbătă la evenimentul „All Out”, organizat de AEW la Chicago, arată news.ro. Luptătorul britanic a urcat în ring într-un meci împotriva lui Andrade.
La aproximativ 24 de ore după confruntare, sportivul a fost găsit fără viață. Moartea sa a fost anunțată ulterior de federația cu care avea contract încă din 2019.
Potrivit informațiilor disponibile, Pac fusese eliminat din competiție, însă a revenit ulterior în aceeași seară pentru a urmări meciul principal al evenimentului.
Deocamdată nu există informații publice care să stabilească o legătură între meciul disputat la Chicago și cauza decesului.
O carieră începută în Anglia
Născut în Newcastle, Benjamin Satterley și-a început cariera profesionistă în wrestling în anul 2004, în Marea Britanie.
Sportivul s-a remarcat printr-un stil de luptă spectaculos, bazat în special pe mișcări aeriene și acrobatice. Performanțele sale i-au deschis drumul către Statele Unite, unde a continuat să evolueze începând din 2007.
De-a lungul anilor, Pac a devenit unul dintre numele cunoscute ale wrestlingului britanic și a activat în mai multe organizații importante.
În 2019, a semnat cu All Elite Wrestling, federație pentru care a continuat să lupte până în perioada în care s-a produs tragedia.
Moartea lui Pac vine după o altă pierdere în lumea AEW
Dispariția lui Benjamin Satterley survine la numai câteva săptămâni după moartea unei alte figuri asociate cu lumea wrestlingului.
Andy Williams, cunoscut în ring sub numele de „The Butcher”, a murit la vârsta de 48 de ani. Acesta era cunoscut și ca muzician, fiind chitarist al formației de metal Every Time I Die.
Williams activase, la rândul său, în AEW. Potrivit informațiilor din materialul citat, acesta a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui meci desfășurat la Millvale, în Pennsylvania.
Ancheta continuă după moartea luptătorului britanic
Decesul lui Benjamin Satterley a provocat reacții în lumea wrestlingului, mai ales în contextul în care sportivul avea doar 40 de ani și participase la un meci cu puțin timp înainte.
În acest moment, cauza morții nu este cunoscută public. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.