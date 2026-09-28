Doliu în sport: a murit Pac, celebrul luptător englez

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 21:26

Lumea wrestlingului este în doliu după moartea neașteptată a luptătorului britanic Benjamin Satterley, cunoscut în ring sub numele de Pac. Sportivul avea doar 40 de ani și participase la un meci în Chicago cu o zi înainte de a fi găsit fără viață.

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