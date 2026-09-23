Marius Baciu, la un pas de un nou angajament după plecarea de la FCSB. Ce ofertă a primit

Marius Baciu negociază cu CS Oxigen după plecarea de la FCSB. Tehnicianul ar putea coordona academia clubului bucureștean.
Marius Baciu ar putea reveni în scurt timp la lucru, după ce FCSB a anunțat miercuri, 23 septembrie, rezilierea contractului său. Tehnicianul de 51 de ani a primit o propunere de la CS Oxigen București, unde ar urma să coordoneze academia de copii și juniori, potrivit ProSport. Numirea nu este însă confirmată.
O posibilă revenire la academie
Oferta i-ar permite lui Baciu să revină la activitatea pe care o desfășura înainte de a prelua FCSB. Până în primăvara acestui an, el a fost managerul academiei Daco-Getica, preluată ulterior în cadrul proiectului CS Oxigen. Clubul bucureștean este axat pe pregătirea copiilor și juniorilor, dar are și o echipă de seniori în Liga a III-a.
Potrivit ProSport, propunerea a venit din partea primarului Sectorului 2, Rareș Hopincă, iar Baciu ar urma să dea un răspuns până la sfârșitul săptămânii. Sursa citată descrie înțelegerea drept „90% rezolvată”, fără a anunța un acord final între părți.
Cu cine ar lucra la CS Oxigen
Dacă va accepta, Baciu se va alătura unui colectiv din care fac deja parte mai multe nume cunoscute din fotbalul românesc. Toni Petrea coordonează grupele de elită, Alin Chița antrenează echipa de seniori, Elis Bakaj este scouter, Tibi Bălan pregătește formația de tineret, iar Bogdan Lobonț are rol de consilier.
Varianta din București nu ar fi singura pe care o analizează fostul antrenor al FCSB. ProSport scrie că Baciu a primit și o ofertă de la un club din liga a treia franceză, tot pentru un post în sectorul juvenil.