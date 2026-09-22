Harta fotbaliștilor români din străinătate: țările în care joacă cei mai mulți „tricolori”

FRF a actualizat lista fotbaliștilor români care evoluează în străinătate. Ungaria și Turcia sunt țările cu cei mai mulți jucători români, câte 11.
Federația Română de Fotbal a actualizat situația jucătorilor români care activează peste hotare, după încheierea perioadei de transferuri din vara anului 2026. Potrivit datelor publicate de FRF, Ungaria și Turcia sunt statele în care evoluează cei mai mulți fotbaliști eligibili pentru naționala de seniori a României: câte 11 în fiecare țară.
Analiza federației include fotbaliști din primele două ligi ale fiecărui stat, precum și jucători aflați la echipele de seniori ale cluburilor. În evidență au intrat doar cei care ar putea reprezenta, în continuare, prima reprezentativă a României.
Harta actualizată la 21 septembrie arată o prezență consistentă a românilor în campionatele din Europa, dar și în Asia, Orientul Mijlociu, America de Nord, Africa și Australia.
Ungaria și Turcia domină clasamentul stranierilor români
În Ungaria, cei mai mulți români se regăsesc la Gyor, club pentru care evoluează Paul Anton, Claudiu Bumba, Ștefan Vlădoiu și Efraim Bodo. Marius Corbu este la Ferencvaros, iar Deian Boldor joacă pentru Honved.
Lista este completată de Attila Girsik, la Vasas, Mario Simuț, la Paksi, dar și de Aron Girsik și Roland Gergely, legitimați la Karcagi SE. Gabriel Buta evoluează pentru Szentlorinc, iar Roland Vajda este la Kozarmisleny.
Și fotbalul turc găzduiește 11 români în primele două divizii. Deian Sorescu și Alexandru Maxim sunt colegi la Gaziantep FK, în timp ce Andrei Borza evoluează la Corum FK. Matei Ilie este la Kasimpașa, Ianis Hagi la Alanyaspor, iar Umit Akdag la Beșiktaș.
Valentin Mihăilă și Iustin Doicaru fac parte din lotul lui Rizespor, Horațiu Moldovan joacă la Eyupspor, iar Marco Dulca și Denis Radu sunt la Kayserispor.
Italia, Grecia și Polonia, alte destinații importante
După Ungaria și Turcia, una dintre cele mai consistente comunități de jucători români se află în Italia. Radu Drăgușin, Daniel Bîrligea, Alexandru Borbei și Daniel Boloca sunt menționați de FRF în primele două eșaloane ale fotbalului italian, alături de Antonio David, Francesco Șerban, Rareș Burnete și Rareș Ilie.
Grecia se află, de asemenea, printre țările cu numeroși români. Răzvan Marin joacă la AEK Atena, iar Adrian Șut, Octavian Popescu și Alexandru Pantea sunt la Levadiakos. În al doilea eșalon apar Sebastian Mladen, Adrian Caragea și Ianis Dobrescu.
În Polonia sunt prezenți, între alții, Bogdan Racovițan, Mihai Popa, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru și Ioan Vermeșan. Vladislav Blănuță și Radu Boboc completează lista românilor din primele două ligi poloneze.
Starurile românești din marile campionate
Printre numele importante ale listei publicate de FRF se numără Dennis Man, la PSV Eindhoven, Andrei Rațiu, la Rayo Vallecano, și Ionuț Radu, la Celta Vigo.
În Germania, Dennis Seimen este legitimat la Stuttgart, în timp ce Virgil Ghiță, Raul Marița și Christopher Lannert joacă în liga secundă. În Portugalia apar Tony Strata, la Vitoria Guimaraes, și Ianis Stoica, la Estrela Amadora.
În Belgia, Darius Olaru evoluează pentru Union Saint-Gilloise. Răzvan Marin este în Grecia, iar în Rusia, Ionuț Nedelcearu joacă la Akron Togliatti.
Români pe mai multe continente
Dincolo de Europa, FRF a identificat numeroși jucători români în alte zone ale lumii. China se remarcă printr-o prezență puternică: Nicolae Stanciu evoluează la Dalian Yingbo, Alexandru Mitriță la Zhejiang FC, iar Andrei Burcă și Alexandru Ioniță sunt la Yunnan Yukun. Alexandru Cîmpanu este legitimat la Chongqing Tonglianglong.
În Statele Unite ale Americii activează Louis Munteanu, la DC United, Ștefan Chirilă, la FC Cincinnati, Alexandru Mățan, la St. Louis, Luca Moisa, la Real Salt Lake, și Robert Turdean, la Chicago Fire. Danny Barbir joacă pentru San Antonio.
Lista mai include jucători în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Maroc, Australia, Cambodgia, Thailanda, Vietnam și Iordania. Florinel Coman este la Al Gharafa, Mihai Lixandru joacă pentru Al Fateh, iar Marian Huja evoluează la Raja Casablanca.