Doliu în lumea sportului: a murit un triplu campion olimpic, legendă a înotului american

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 16:54

Lumea sportului este în doliu după moartea lui Mike Burton, unul dintre cei mai importanți înotători americani ai generației sale. Triplu campion olimpic și deținător al unor performanțe remarcabile în probele de fond, Burton s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu Alzheimerul și demența.

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