Doliu în lumea sportului: a murit un triplu campion olimpic, legendă a înotului american

Lumea sportului este în doliu după moartea lui Mike Burton, unul dintre cei mai importanți înotători americani ai generației sale. Triplu campion olimpic și deținător al unor performanțe remarcabile în probele de fond, Burton s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu Alzheimerul și demența.
Vestea a fost făcută publică de fiul său, Eric Burton, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Acesta și-a descris tatăl drept un om extrem de puternic și a mărturisit că sportivul i-a fost permanent o sursă de inspirație.
Performanțe istorice la Jocurile Olimpice
Mike Burton a intrat în istoria natației prin rezultatele obținute la Jocurile Olimpice, arată Associated Press. La ediția din 1968, desfășurată în Ciudad de Mexico, americanul a cucerit două medalii de aur, deși participa la competiție în condiții fizice dificile.
Burton s-a impus în proba de 400 de metri liber, în fața canadianului Ralph Hutton, iar ulterior a câștigat cursa de 1.500 de metri liber. În această probă, diferența față de compatriotul său John Kinsella a fost de aproximativ 18 secunde, o performanță care a rămas mult timp un reper în natația mondială.
Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la München, Burton și-a apărat titlul olimpic la 1.500 de metri liber. El a încheiat cursa în 15 minute, 52 de secunde și 58 de sutimi, stabilind un nou record.
Astfel, Burton a devenit primul înotător american care a câștigat aurul olimpic în proba de 1.500 de metri liber la două ediții consecutive ale Jocurilor.
Problemele medicale nu l-au oprit să concureze
Anul 1972 a fost unul dificil pentru sportiv. Înaintea competiției olimpice, Burton fusese diagnosticat cu o deficiență de vitamine și a ajuns cu greu să participe la selecțiile pentru echipa Statelor Unite.
Nu a reușit să se califice pentru probele de 400 de metri liber și 200 de metri fluture, însă și-a păstrat locul în istoria natației prin apărarea titlului olimpic la 1.500 de metri.
Performanța sa de la München a fost însă eclipsată în atenția publicului de succesul extraordinar al colegului său de echipă Mark Spitz, care a cucerit șapte medalii de aur la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice.
Burton a avut și onoarea de a purta drapelul Statelor Unite la ceremonia de închidere a competiției.
Recordul lui Burton a fost egalat după mai bine de cinci decenii
Performanța americanului în proba de 1.500 de metri liber a fost repetată abia după mai multe decenii. Înotătorul american Bobby Finke a reușit să câștige aurul olimpic în aceeași probă la Jocurile Olimpice din 2020 și 2024.
La Paris, Finke a stabilit și un nou record mondial, cu timpul de 14 minute și 30,67 secunde.
De la accident grav la legenda natației
Povestea lui Mike Burton este cu atât mai impresionantă cu cât drumul său spre performanță a început după un accident grav. La vârsta de 12 ani, el a fost lovit de un camion în timp ce se afla pe bicicletă.
Rănile suferite l-au determinat să renunțe la sporturi precum fotbalul și baseballul. Ulterior, Burton s-a concentrat asupra înotului, disciplină în care avea să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți sportivi americani.
El a fost primul înotător care a coborât sub pragul de 8 minute și 30 de secunde în proba de 800 de metri liber. Totodată, Burton a contribuit la dezvoltarea unor metode de antrenament bazate pe distanțe lungi, menite să îmbunătățească rezistența cardiovasculară și eficiența organismului.
Un program de pregătire similar avea să fie folosit ulterior și de cvadrupla campioană olimpică Janet Evans.
A continuat să lucreze în natație și după retragere
După încheierea carierei de sportiv, Mike Burton nu s-a îndepărtat de lumea înotului. El a devenit antrenor și a pregătit mai multe echipe din Statele Unite, activând în state precum Iowa, Washington și Montana.
În 1977, contribuția sa la dezvoltarea natației a fost recunoscută prin includerea în International Swimming Hall of Fame.
Moartea lui Mike Burton marchează dispariția unei figuri importante din istoria sportului american.