Cartonașul negru apare în fotbalul din România. Meciurile copiilor pot fi oprite definitiv din cauza părinților

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 13:56

Federația Română de Fotbal introduce Cartonașul negru în competițiile de juniori U7-U16. Arbitrul va putea opri definitiv un meci dacă părinții sau spectatorii continuă comportamentul abuziv după avertisment și suspendarea temporară a partidei.

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