Cartonașul negru apare în fotbalul din România. Meciurile copiilor pot fi oprite definitiv din cauza părinților

Federația Română de Fotbal introduce Cartonașul negru în competițiile de juniori U7-U16. Arbitrul va putea opri definitiv un meci dacă părinții sau spectatorii continuă comportamentul abuziv după avertisment și suspendarea temporară a partidei.
Federația Română de Fotbal introduce, începând din acest sezon, Cartonașul negru în competițiile de juniori U7-U16, ca parte a măsurilor pentru combaterea bullyingului și a presiunilor exercitate de părinți și spectatori. Noul cartonaș îi permite arbitrului să transmită vizual că o partidă a fost oprită definitiv din cauza comportamentului abuziv din tribune și nu mai poate fi reluată.
Decizia a fost adoptată la 11 septembrie 2026 de Comitetul de Urgență al FRF și a fost inclusă în regulamentele competițiilor pentru copii și juniori. Prin aplicarea acestei măsuri, Federația Română de Fotbal devine singura federație din lume care folosește un cartonaș destinat exclusiv sancționării comportamentului inadecvat al spectatorilor.
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Cum va fi acordat Cartonașul negru la meciurile de juniori
Noua procedură disciplinară cuprinde trei etape și poate fi declanșată atunci când arbitrul observă un comportament neadecvat sau este informat despre acesta de al patrulea oficial ori de un alt oficial de joc. La prima abatere, partida va fi oprită temporar, iar antrenorii vor trebui să discute cu propriii suporteri sau cu părinții copiilor, pentru ca incidentele să înceteze. Dacă arena dispune de o stație de amplificare, vor fi făcute și anunțuri adresate spectatorilor.
Dacă manifestările continuă, arbitrul va suspenda meciul pentru zece minute și va trimite cele două echipe la vestiare. În acest interval, antrenorii vor încerca din nou să calmeze situația și să îi determine pe cei implicați să renunțe la comportamentul abuziv. În cazul în care incidentele se repetă după revenirea echipelor pe teren, arbitrul va fluiera finalul partidei și va arăta Cartonașul negru. Meciul va fi oprit definitiv și nu va mai putea fi reluat, gestul arbitrului marcând în mod oficial și vizibil faptul că limita a fost depășită.
Ce comportamente pot duce la oprirea definitivă a meciului
Procedura se aplică faptelor comise de părinți sau spectatori împotriva copiilor, membrilor celor două staffuri, arbitrilor, oficialilor de joc ori a altor persoane din tribune. Sunt vizate jignirile, injuriile, lovirea sau bruscarea propriilor copii, precum și comportamentele similare îndreptate împotriva antrenorilor și a celorlalți membri ai echipei.
Cartonașul negru poate fi folosit și atunci când părinții sau spectatorii îi agresează verbal ori fizic pe jucătorii și membrii staffului advers, contestă permanent deciziile arbitrilor sau intră în conflicte cu alte persoane aflate la meci. Comportamentul abuziv poate avea astfel consecințe asupra întregii echipe, deoarece partida copiilor va fi încheiată dacă încercările de calmare a situației nu dau rezultate. Pentru aplicarea noii proceduri, toate cele 130 de academii incluse în Clasificarea Academiilor au primit un kit care conține un banner, afișe cu regulile de conduită destinate părinților și pliante în care sunt explicați cei trei pași.
FRF continuă măsurile împotriva abuzurilor din fotbalul juvenil
Introducerea Cartonașului negru continuă demersurile începute în 2024, când Regulamentul Disciplinar a fost modificat pentru sancționarea abuzurilor comise de antrenori. Au fost stabilite amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, dar și posibilitatea suspendării licenței pentru perioade cuprinse între unu și trei ani.
În 2025, Federația a lansat platforma B.R.A.V.O. – Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință și Optimism, dedicată combaterii presiunii, bullyingului și lipsei de susținere întâlnite de copii în sport. Prima campanie, „Vestiarul generației pe care nu o vrea nimeni”, a atras atenția asupra etichetelor negative auzite de copii de pe marginea terenului, iar fiecare grupă din academiile de fotbal a fost obligată să aibă un „părinte căpitan”, pregătit printr-un curs de safeguarding și responsabil cu monitorizarea activității celorlalți părinți.
Din sezonul precedent, FRF a introdus și „Silent Day” în competițiile U13 și U14, în care rezultatele partidelor nu sunt contabilizate. De două ori pe an, părinții și antrenorii nu au voie să se facă auziți, pentru ca tinerii jucători să se poată bucura de fotbal, să ia propriile decizii și să se exprime fără presiunea constantă venită din tribune sau de pe marginea terenului.