32 de ore pe mare: performanță pentru bărbatul care a înotat peste 91 de kilometri fără oprire, din Grecia până în Italia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 13:25

Un înotător grec a reușit o performanță impresionantă în Canalul Otranto, după ce a parcurs înot distanța dintre Grecia și Italia fără să se oprească. Spyros Chrysikopoulos a avut nevoie de 31 de ore și 50 de minute pentru a străbate cei 91,4 kilometri dintre insula Othonoi și Santa Maria di Leuca, în regiunea Puglia.

Distribuie articolul