32 de ore pe mare: performanță pentru bărbatul care a înotat peste 91 de kilometri fără oprire, din Grecia până în Italia

Un înotător grec a reușit o performanță impresionantă în Canalul Otranto, după ce a parcurs înot distanța dintre Grecia și Italia fără să se oprească. Spyros Chrysikopoulos a avut nevoie de 31 de ore și 50 de minute pentru a străbate cei 91,4 kilometri dintre insula Othonoi și Santa Maria di Leuca, în regiunea Puglia.
Sportivul a pornit în aventura sa luni, 31 august, de pe insula Othonoi, una dintre cele mai vestice insule ale arhipelagului Diapontia. În fața sa s-a întins Canalul Otranto, iar provocarea urma să fie una dintre cele mai dificile din cariera sa.
După aproape 32 de ore petrecute în apă, Chrysikopoulos a ajuns la destinație, pe țărmul italian de la Santa Maria di Leuca, după ce a înotat fără costum de neopren și fără să beneficieze de ajutor în timpul traversării.
91,4 kilometri înotați între Grecia și Italia
Traversarea Canalului Otranto a pus la încercare rezistența fizică și psihică a sportivului, arată Corriere della Sera. Pe parcursul celor aproape 32 de ore, acesta a trebuit să facă față întunericului, valurilor și schimbărilor de vreme.
Condițiile din larg nu au fost mereu favorabile, însă înotătorul a continuat să înainteze până când a reușit să atingă coasta Italiei.
Performanța este cu atât mai dificilă cu cât traseul a fost parcurs fără costum de neopren, iar sportivul nu s-a oprit pentru odihnă. Fiecare kilometru a presupus un efort fizic considerabil, într-un mediu în care condițiile se pot schimba rapid.
A încercat aceeași traversare și în 2024
Pentru Spyros Chrysikopoulos, aventura din Canalul Otranto nu a fost prima tentativă.
Sportivul a încercat să realizeze traversarea și în 2024, însă atunci a fost nevoit să renunțe. Marea agitată și prezența unor numeroase meduze au făcut imposibilă continuarea înotului.
Doi ani mai târziu, grecul a revenit pentru o nouă încercare. De această dată, planul său a fost dus până la capăt, iar cei 91,4 kilometri dintre Grecia și Italia au fost parcurși în 31 de ore și 50 de minute.
Traversarea, monitorizată pentru certificarea performanței
Pentru ca înotul să respecte regulile specifice probelor de anduranță în ape deschise, fiecare etapă a traversării a fost monitorizată.
Doi arbitri au urmărit desfășurarea încercării în numele unor organisme internaționale din domeniul înotului în ape deschise, printre care Marathon Swimmers Federation. Supravegherea a avut rolul de a confirma respectarea condițiilor stabilite pentru o astfel de performanță.
Astfel, traversarea nu a reprezentat doar o provocare personală, ci și o încercare desfășurată după reguli stricte de înot în ape deschise.
Spyros Chrysikopoulos are în palmares alte performanțe spectaculoase
Traversarea Canalului Otranto se adaugă unei serii de realizări impresionante obținute de înotătorul grec.
În 2021, Chrysikopoulos a stabilit un record mondial după ce a înotat 358,2 kilometri în șapte zile, demonstrând o rezistență ieșită din comun.
Sportivul a continuat să-și depășească limitele și în iulie 2025, când a parcurs nu mai puțin de 151 de kilometri într-un bazin de 50 de metri, în 48 de ore.
Noua performanță din Canalul Otranto completează astfel un palmares construit în jurul probelor extreme de înot și al unor distanțe pe care puțini sportivi sunt capabili să le parcurgă.
Pentru Chrysikopoulos, cei 91,4 kilometri dintre Othonoi și Santa Maria di Leuca reprezintă mai mult decât o simplă traversare între două țări: este rezultatul unei încercări reluate după eșecul din 2024 și al unei pregătiri pentru una dintre cele mai solicitante provocări ale înotului în ape deschise.