Percheziții în Mureș într-un dosar privind vânzarea unor pachete turistice. Mai multe persoane ar fi fost înșelate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 10:07

Polițiștii din Mureș desfășoară, miercuri, patru percheziții domiciliare într-un dosar penal în care sunt investigate presupuse fapte de înșelăciune legate de comercializarea unor pachete turistice. Anchetatorii verifică activitatea reprezentanților unei societăți comerciale din județ și caută probe care să ajute la stabilirea întregii situații de fapt.

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