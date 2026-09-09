Percheziții în Mureș într-un dosar privind vânzarea unor pachete turistice. Mai multe persoane ar fi fost înșelate

Polițiștii din Mureș desfășoară, miercuri, patru percheziții domiciliare într-un dosar penal în care sunt investigate presupuse fapte de înșelăciune legate de comercializarea unor pachete turistice. Anchetatorii verifică activitatea reprezentanților unei societăți comerciale din județ și caută probe care să ajute la stabilirea întregii situații de fapt.
Patru percheziții, desfășurate în județul Mureș
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mureș pun în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunea are loc sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care sunt făcute cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune.
Potrivit anchetatorilor, obiectivul perchezițiilor este documentarea activității investigate, precum și identificarea și ridicarea unor mijloace de probă relevante pentru anchetă.
Pachetele turistice, în centrul anchetei
Din cercetările efectuate până în acest moment ar fi rezultat indicii potrivit cărora reprezentanții unei societăți comerciale din județul Mureș ar fi indus în eroare mai multe persoane în contextul comercializării unor pachete turistice.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare cu privire la numărul persoanelor care ar fi fost prejudiciate, valoarea eventualelor prejudicii sau modul concret în care ar fi fost comise faptele.
Aceste aspecte urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor.
Polițiști de la Criminalistică și SAS, implicați în acțiune
Operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Mureș, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Participarea structurilor specializate are rolul de a sprijini desfășurarea activităților judiciare și strângerea probelor necesare în dosar.
Ce urmăresc anchetatorii
În urma perchezițiilor, polițiștii urmăresc să identifice documente, înscrisuri sau alte mijloace de probă care pot contribui la clarificarea activității cercetate.
Ancheta este coordonată de procuror, iar rezultatele operațiunii urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal.
Deocamdată, cercetările sunt în desfășurare, iar eventualele măsuri dispuse față de persoanele vizate vor fi stabilite în funcție de probele administrate.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualei răspunderi penale.