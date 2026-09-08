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Justitie· 1 min citire
Atac sângeros într-un fast-food din Oradea: o femeie a fost arestată după ce și-a înjunghiat partenerul
Atac brutal într-un fast-food
Publicat8 sept. 2026, 16:46
Actualizat8 sept. 2026, 16:53
Sursăe bihoreanul
O femeie din Oradea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce și-a înjunghiat partenerul în braț, într-un restaurant tip fast-food. Incidentul s-a petrecut în zona de servire drive-through
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