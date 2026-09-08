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Justitie· 1 min citire

Atac sângeros într-un fast-food din Oradea: o femeie a fost arestată după ce și-a înjunghiat partenerul

Atac brutal într-un fast-food

Atac brutal într-un fast-food

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 sept. 2026, 16:46
Actualizat8 sept. 2026, 16:53
Sursăe bihoreanul

O femeie din Oradea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce și-a înjunghiat partenerul în braț, într-un restaurant tip fast-food. Incidentul s-a petrecut în zona de servire drive-through

Incidentul s-a produs sâmbătă, 5 septembrie, potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, citat de E-Bihoreanul.

„Femeia și partenerul ei de viaţă s-au certat (...). Pe fondul consumului de alcool și al geloziei, în urma unor discuții în contradictoriu cu persoana vătămată, femeia a luat un cuțit de bucătărie, cu lama de aproximativ 15 centimetri, și și-a lovit partenerul în brațul stâng”, a declarat procurorul de caz.

Tăietura a vizat o zonă critică, în apropierea arterei brahiale, principalul vas de sânge al brațului. În urma examinării, medicii legiști orădeni au concluzionat că leziunile necesită între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale, în ipoteza în care nu apar complicații grave.

Agresoarea a fugit după incident, dar a fost prinsă și reținută în aceeași zi de polițiști. Ea este acuzată de violență în familie, prin lovire sau alte violențe, produsă într-un loc public, cu un cuțit, adică un obiect capabil să pună în pericol viața sau integritatea unei persoane.

Orădeanca nu este la primul conflict cu legea, având la activ două condamnări pentru tâlhărie calificată.

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