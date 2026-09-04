Patru bărbați din Sălaj, anchetați pentru camătă și șantaj. Trei au fost reținuți după perchezițiile din Românași

O anchetă de amploare a polițiștilor din Zalău vizează patru bărbați din comuna Românași, suspectați că ar fi acordat ilegal împrumuturi cu dobânzi excesive și ar fi recurs ulterior la amenințări pentru recuperarea banilor. Trei dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.
Împrumuturi cu dobânzi excesive și presiuni asupra datornicilor
Polițiștii din Zalău cercetează patru bărbați din comuna Românași, cu vârste de 40, 57, 31 și 49 de ani, într-un dosar care vizează infracțiuni de camătă și șantaj.
Anchetatorii susțin că activitatea cercetată s-ar fi desfășurat pe o perioadă de zece ani, între 2016 și 2026. În acest interval, cei patru ar fi acordat fără drept împrumuturi mai multor persoane, după care ar fi solicitat dobânzi considerate excesive.
Potrivit probatoriului administrat până în acest moment, recuperarea sumelor pretinse nu s-ar fi limitat la solicitări de plată. Persoanele care ar fi primit banii ar fi fost supuse ulterior unor presiuni și acte de intimidare.
Percheziții în comuna Românași
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au desfășurat joi patru percheziții domiciliare în comuna Românași.
În urma descinderilor au fost ridicate mai multe bunuri și mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă. Printre acestea se află suma de 6.700 de lei și 550 de euro, bani despre care anchetatorii suspectează că ar putea proveni din activitatea infracțională.
Totodată, polițiștii au pus în executare patru mandate de aducere emise de magistrații Judecătoriei Zalău. Cei patru bărbați au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Zalău pentru continuarea cercetărilor.
Victimele ar fi fost amenințate prin telefon și pe rețelele sociale
Conform anchetatorilor, după acordarea împrumuturilor, persoanele vătămate ar fi fost contactate în mod repetat prin telefon, dar și prin aplicații de socializare și comunicare.
Polițiștii susțin că acestea ar fi fost supuse unor acte de intimidare, amenințări și presiuni psihice pentru a fi determinate să achite sumele solicitate.
Presiunile ar fi inclus și amenințări referitoare la producerea unor consecințe negative asupra persoanelor vizate, scopul urmărit fiind obținerea banilor pretinși.
Trei suspecți au fost reținuți
Dintre cei patru bărbați anchetați, trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Este vorba despre suspecții în vârstă de 57, 31 și 49 de ani.
Aceștia urmează să fie prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, pentru dispunerea unor măsuri preventive.
În cadrul operațiunii au fost implicați polițiști de la Biroul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigații Criminale și Biroul de Ordine Publică – Compartimentul Proximitate. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, specialiști criminaliști și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.
Ancheta continuă la Zalău
Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău.
Anchetatorii urmăresc documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost acordate împrumuturile și recuperate ulterior sumele pretinse.