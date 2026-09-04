Patru bărbați din Sălaj, anchetați pentru camătă și șantaj. Trei au fost reținuți după perchezițiile din Românași

Publicat 4 sept. 2026, 15:19 Sursă Agerpres

O anchetă de amploare a polițiștilor din Zalău vizează patru bărbați din comuna Românași, suspectați că ar fi acordat ilegal împrumuturi cu dobânzi excesive și ar fi recurs ulterior la amenințări pentru recuperarea banilor. Trei dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.

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