Primăria Capitalei a ieșit la vânătoare de trotinete electrice în parcuri. Ce li s-a cerut operatorilor

Trotinetele electrice închiriate nu vor mai putea fi folosite în parcurile din București. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor să reducă viteza maximă la zero în aceste zone.
Primăria Capitalei anunță noi măsuri pentru trotinetele electrice închiriate în București. Operatorilor li s-a cerut să blocheze complet utilizarea vehiculelor în parcuri, după ce până acum viteza acestora era limitată automat la 5 km/h.
Măsura vizează și evenimentele stradale la care participă un număr mare de persoane. Administrația locală precizează că circulația trotinetelor electrice este deja interzisă în aceste zone.
Viteza trotinetelor va fi redusă la zero în parcuri
Reprezentanții Primăriei Capitalei au discutat cu principalii operatori de trotinete electrice și cu reprezentanții polițiilor locale de sector.
Operatorilor li s-a cerut ca, în toate parcurile din București, sistemele trotinetelor să fie configurate astfel încât viteza maximă să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h.
Până acum, intrarea cu o trotinetă electrică într-un parc determina limitarea automată a vitezei la 5 km/h. Noua măsură înseamnă că utilizatorii trotinetelor închiriate nu vor mai putea continua deplasarea în aceste zone.
„Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinetelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5 km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare”, a transmis Primăria Municipiului București.
Lime, Bolt și Splash au acceptat măsura
Potrivit Primăriei Capitalei, reprezentanții principalilor operatori au avut o reacție pozitivă la solicitarea administrației.
În discuții au fost implicați operatorii Lime, Bolt și Splash. Primăria precizează că aceștia au acceptat implementarea măsurii privind blocarea trotinetelor în parcuri.
Ce se întâmplă în Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol
Operatorul Lime avea deja activată o restricție de acest tip în mai multe dintre parcurile importante ale Capitalei.
Compania a transmis că trotinetele sale electrice sunt interzise în parcurile administrate vizate încă din octombrie 2025. Printre acestea se numără Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol.
„Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Sancțiunile ajung la 500 lei”, se arată în informarea citată de Primăria Capitalei.