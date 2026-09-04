Ursoaică împușcată în parcarea unui hotel din Poiana Brașov, după ce a revenit de mai multe ori în zonă. Turiștii au sunat la 112

O ursoaică de cinci ani a ajuns în parcarea unui hotel din Poiana Brașov, iar turiștii au alertat autoritățile prin 112. Animalul a revenit de mai multe ori în zonă.
O nouă intervenție împotriva unui urs a avut loc în Poiana Brașov, în noaptea de joi spre vineri. O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost împușcată în parcarea unui hotel, după ce a revenit în mod repetat în aceeași zonă și a ajuns să reprezinte un pericol pentru turiști.
Prezența animalului a fost observată de turiști, care au apelat serviciul de urgență 112. O echipă operativă aflată sub coordonarea Primăriei Brașov a intervenit pentru îndepărtarea ursoaicei.
Ursoaica a revenit de mai multe ori în parcarea hotelului
Potrivit Primăriei Brașov, prima decizie a echipei de intervenție a fost alungarea animalului către zona împădurită. Ursoaica nu a rămas însă în pădure și a revenit în repetate rânduri în apropierea hotelului.
Situația a devenit mai dificilă după ce animalul a ajuns în apropierea unui grup de copii aflat în zonă. Autoritățile au considerat că prezența ursoaicei reprezenta un pericol pentru persoanele aflate în stațiune.
„O ursoaică în vârstă de cinci ani a fost extrasă azi-noapte (joi spre vineri - n.r.) din parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Prezența ursoaicei a fost semnalată prin apel la serviciul de urgență 112, iar echipa operativă a luat inițial decizia alungării în zona împădurită.”
După ce ursoaica a revenit de mai multe ori în aceeași zonă, echipa operativă a decis schimbarea modului de intervenție. Animalul a fost extras prin împușcare în parcarea hotelului.
„Întrucât ursoaica a revenit în mai multe rânduri, punând în pericol inclusiv un grup de copii aflați în zonă, în cele din urmă s-a decis extragerea prin împușcare”, a transmis, vineri, Primăria Brașov.
Intervenția din Poiana Brașov vine la aproximativ trei săptămâni după ce un alt urs a fost extras din stațiune.
Ursoaica împușcată în noaptea de joi spre vineri reprezintă al patrulea caz de acest fel în ultimele patru luni în Poiana Brașov.
La nivelul municipiului Brașov, numărul exemplarelor de urs împușcate sau eutanasiate de la începutul verii a ajuns la 14.